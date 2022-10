Mujer sufre accidente y termina en coma, al despertar descubre que su esposo ya tiene otra

La vida de una mujer cambió de un momento a otro después de estar un mes en estado de coma debido a una lesión cerebral tras un accidente en una zona de construcción.

Brie Duval, de 25 años y originaria de Canadá, sobrevivió al accidente, pero al despertar se encontró con una desagradable sorpresa al darse cuenta que su novio ya tenía otra pareja.

Y es que el hombre creyó que su novia no sobreviviría al suceso en el que la mujer cayó a 10 metros de altura y se golpeó la cabeza.

“Le dijeron a mi madre que tenía un 10 por ciento de posibilidades de vivir y que las cosas no pintaban bien“, recordó Duval en su cuenta de TikTok en una publicación que inmediatamente se viralizó en redes sociales por lo insólito y triste que fue.

Fue a través del celular de su pareja donde la mujer descubrió que su amado la había reemplazado, justo en un momento cuando estaban por comprometerse y planear su boda, lo cual la tenía muy entusiasmada, pero el accidente que tuvo se cruzó con todo.

“Me dieron mi teléfono y lo primer que pensé fue en llamarlo y ver si sabía lo que pasó porque no había ido a verme en todos esos días. Abrí mi celular y me encontré un mensaje de esta mujer que decía: ‘Ahora estoy con él. Se mudó acá. Ahora vive conmigo y mi hijo, por favor no lo llames'”.

