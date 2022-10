Bolton dice que Biden “exageró” la situación con el comentario de “Armagedón”

El presidente Joe Biden “sobreestimó la gravedad de la situación en la que nos encontramos ahora” cuando sugirió que la “perspectiva de Armagedón” es la más alta desde la crisis de los misiles en Cuba, expresó el exasesor de seguridad nacional, John Bolton.

El jueves por la noche, en una recaudación de fondos privada en Nueva York, el mandatario estadounidense hizo dichos comentarios refiriéndose a la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, use armas nucleares tácticas en su guerra contra Ucrania.

“No hemos enfrentado la perspectiva del Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba”, dijo Biden agregó que Putin “no está bromeando cuando habla sobre el uso potencial de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas porque su ejército es, se podría decir, significativamente deficiente”.

“No creo que exista la capacidad de [usar] fácilmente un arma nuclear táctica y no terminar en Armagedón”, agregó Biden.

Esta semana, en una nueva táctica, el presidente Putin formalizó su anexión ilegal de cuatro territorios ucranianos y advirtió que podría recurrir al uso de armas nucleares para defenderlos.

Pero Bolton indicó que aunque las amenazas nucleares deben tomarse en serio, no cree que el mundo esté en la situación que describió el presidente.

“Creo que cada vez que contemplamos el uso potencial de armas nucleares, debemos tomarlo en serio”, dijo Bolton a CBS News.

“Pero también creo que tenemos que ser muy claros al respecto. Y creo que el presidente sobreestimó la gravedad de la situación en la que nos encontramos ahora. Me molestó particularmente cuando dijo: ‘Sabes, yo no puedo imaginar el uso de un arma nuclear táctica que no conduzca al Armagedón. Y es esa cadena de causalidad desde una demostración del uso de un arma nuclear táctica que Vladimir Putin amenaza actualmente hasta un intercambio de salvas nucleares entre Rusia y Estados Unidos”, expresó.

Bolton dijo que aunque no es algo inevitable pero “a Putin le gustaría que pensemos que es inevitable. Le gustaría ver a la gente nerviosa. Está tratando de disuadirnos. Ya lo ha hecho varias veces después de su invasión de Ucrania. Ha estado fanfarroneando cada vez. Aquí hay un riesgo del uso de armas nucleares. No creo que estemos en las circunstancias en las que va a suceder, aunque lo observamos con atención. Pero es muy importante que Occidente no se deje disuadir por el uso de esta amenaza nuclear por parte de Putin”, puntualizó.