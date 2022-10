¡Poder Latino! Dominicano Oscar González conectó cuadrangular en el inning 15 que dejó en el terreno a los Rays y le da el pase a los Guardians a la Serie Divisional (Video)

Emociones al límite se vivieron en el juego de la serie por el comodín de la Liga Americana entre los Cleveland Guardians y los Rays de Tampa Bay. Un cerrado duelo de picheo que se terminó definiendo en el episodió número 15 con un cuadrangular del novato dominicano Oscar González ante Corey Kluber que le dio la victoria a los Guardians en el Progressive Field y el pase a la serie divisional.

Cabe destacar lo cerrada de la serie que a pesar que la definió Cleveland en dos encuentros se terminaron produciendo apenas cuatro carreras en un total de 24 episodios. En este último encuentro ambas franquicias establecieron el récord del partido más largo en la historia de la postemporada sin anotar carreras.

Oscar González a la historia y lo que le viene a los Guardians

Ahora los Cleveland Guardians el equipo más joven de las Grandes Ligas deberán enfrentarse a los New York Yankees en la Serie Divisional que dará el pase al mejor de cinco encuentros.

Oscar González con 24 años y su batazo del día de hoy pasa a los registros de la joven franquicia al romper el cero en el marcador y darle el boleto a su equipo.

Cabe acotar que el Progressive Field contó con la presencia de más de 34 mil espectadores que fueron testigo de un duelo de picheo no apto para cardíacos y en el que además su equipo terminó celebrando con el novato dominicano dando el batazo de su vida.

¡Así celebran los Guardians! Luego del increíble walk-off HR de Oscar González, Cleveland festeja su pase a la Serie Divisional. #ForTheLand #Postseason #MLB pic.twitter.com/i5xc1dfz1P— Con Las Bases Llenas (@ConLasBasesFull) October 8, 2022

La emoción de los Guardians que ya se enfocan en los Yankees

Posterior al encuentro Oscar González diría unas palabras en medio de la celebración del equipo en donde se mostraba muy emocionado por la hazaña y la clasificación de los Guardians. “Gracias por el apoyo, vamos para New York. Lets Go, lets go“, dijo en tono de emoción el dominicano. ¡Ya escucharon, nos vamos para Nueva York! ✈️ #Postseason pic.twitter.com/sbHDxtdeAn— Los Guardians (@LosGuardians) October 8, 2022

La serie comenzará el próximo martes y a los jóvenes Guardians les toca retar a uno de los equipos favoritos para entrar en la Serie Mundial como los son los New York Yankees.

También te puede interesar

. Comisionado Rob Manfred habló sobre la hazaña del jonrón 62 de Aaron Judge: “Yo estaba muy emocionado por los fanáticos”

. Los Padres desataron todo su poder y dejaron a los Mets al borde de la eliminación

. Gerente de los Angels asegura que le haría feliz contar con Shohei Ohtani durante muchos años