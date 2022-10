Manuel Akanji del Manchester City resultó ser un superdotado de las matemáticas y descifró la cantidad de goles que Erling Haaland podría anotar en la Premier League

Más de mil fanáticos pidieron al Parlamento británico deportar al delantero noruego Erling Haaland por considerarlo un robot. Sin embargo, el conjunto del Manchester City tiene a otra auténtica máquina en sus filas. Se trata del defensor central Manuel Akanji, quien recientemente demostró su habilidad para resolver operaciones matemáticas de cierta complejidad con facilidad y celeridad.

En una entrevista para Sky Sports, el suizo reveló su talento oculto e incluso calculó la cantidad de goles que el Haaland podría hacer en su periplo por la Premier League de Inglaterra.

Desde pequeño el jugador solía asistir a competencias de matemáticas llegando incluso a la final. “Mi maestra en la escuela siempre me metió a competencias de matemáticas y me ponía como líder en todo eso. Siempre llegaba a las finales, me di cuenta que era bueno”, reveló.

Primera prueba

El periodista comenzó a preguntarle por algunas operaciones matemáticas que resultaron ser estadísticas de la Premier League. Por ejemplo: la primera fue una multiplicación de 93 x 60 + 20. El zaguero respondió rápidamente el resultado: 5,600. “El número de segundos que le tomó a Kun Agüero anotarle al QPR en el juego final”, explicó el entrevistador.

El gol que hizo inmortal al Kun Agüero en la historia del Manchester City, el agónico al QPR en el minuto 94 para ganar el título de la Premier League 2011/2012, el tanto que sacó campeones a los Citizens después de 44 años…

Segunda demostración

La siguiente prueba fue multiplicar 89 x 5 y en menos de dos segundos Akanji respondió: 445. Ese es el número de minutos que Erling Haaland necesitó para alcanzar los 10 goles en la Premier League con el Manchester City.

Proyección para Haaland

La última operación fue de 83 x 4, cuyo resultado el central acertó: 332. Sería la cantidad de goles que el delantero noruego puede alcanzar en los próximos cinco años en la Premier League si cumple la totalidad de su contrato.

¡Impresionante lo que hace #Akanji! Esto es un genialidad.

Haaland acumula 20 goles en 13 partidos y 15 de ellos han sido por Premier League en tan solo nueve jornadas. Todo parece indicar que romperá varios registros este año bajo las órdenes de Pep Guardiola. Erling Haaland en la Premier League:



➤ 15 goles (solo 21 disparos al arco).

➤ 3 asistencias.

➤ 9 partidos.

➤ Convierte cada 50 minutos.

➤ Líder goleador.

➤ Más participaciones en goles.

➤ Mejor arranque goleador en la historia del torneo.



LO NUNCA ANTES VISTO.

Irrupción inesperada

Es conocida la predilección de Pep por los jugadores defensivos y desde su llegada a Manchester City ha sido una de las posiciones en la que más se ha reforzado y donde más dinero ha gastado. A finales del último mercado de fichajes, los ‘Sky blue’ lograron concretar el fichaje de Akanji tras varios días de negociaciones con el Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana. We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️



Read more ⤵️— Manchester City (@ManCity) September 1, 2022

El jugador de 27 años llegó para jugar los próximos cinco años en el Etihad Stadium ya que firmó hasta 2027. Aunque no se conoció el monto del fichaje, extraoficialmente varios medios aseguraron que la operación rondó los $20 millones de dólares.

