¡El mejor pagado de la Premier! Erling Haaland gana $1 millón de dólares semanales en el Manchester City

Erling Haaland no para de ser noticia y es que está vez se dió a conocer el salario del futbolista noruego el cual asciende a más de $1 millón de dólares semanales según reportó Infobae.

El futbolista noruego además recibe un bono por goles que claramente incrementan su salario y engordan su billetera pues la capacidad del “Androide” de anotar no tiene límites y así lo demuestra cada jornada. Cabe destacar que el noruego apareció en la lista Forbes entre los futbolistas mejores pagados con un salario de $39 millones de dólares, y se ubica así en la sexta casilla.

💣 ¡BOMBAZO! Se filtró el salario de Erling Haaland que ascendería a £900,000 semanales con bonificaciones.



¡Una locura! 🤯 pic.twitter.com/tvhMORvmk8 — La Premier Podcast (@PodcastPremier) October 6, 2022

El mejor pagado del Manchester City

La capacidad de Erling Haaland lo hace aumentar sus ingresos y claramente es el mejor pagado por lejos en el Manchester City en dónde cobra mucho más que otras estrellas del equipo ciudadano.

El salario del jugador escandinavo supera incluso al del belga Kevin De Bruyne quien es la estrella del equipo antes de la llegada de Haaland, el futbolista que sin duda alguna es la estrella a seguir en la actualidad.

No obstante se dice que aproximadamente $4 millones de dólares que percibe el “Androide” son gracias a patrocinios de distintas marcas como Hyperice, Samsung y Viaplay.

Erling Haaland gana cerca de £900.000 semanales con el Manchester City. El salario básico del jugador de 22 años es de £375K semanales, sin embargo, una serie de bonos sustanciales, casi garantizados, hacen que su salario semanal supere la marca de £875K. [Daily Mail] pic.twitter.com/uiVliuoHnl— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 6, 2022

El mejor delantero de su edad

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City se rinde a los pies del futbolista noruego y aseguró que es el mejor en la actualidad con su edad.

“De su edad no hay ninguno que le pueda hacer sombra. Ninguno“, comentó el entrenador catalán sobre el jugador de 22 años de edad que no solamente es líder de goleo sino también en su cuenta bancaria dentro de la Premier League. ¡💰UN BILLETÓN💰! Erling Haaland 🇳🇴 no solo es de otro planeta en la cancha👽



🗞 Medios ingleses informaron que el salario del noruego alcanza los 960 mil dólares semanales, 50 millones por temporada y eso, sin contar los premios y bonos 🤑.#Haaland #ManCity pic.twitter.com/7TU8mvfnv6— TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) October 7, 2022

