Qué signos del zodiaco creen que llorar es para débiles

Llorar es algo natural cuando se siente dolor, físico o emocional, e incluso en presencia de felicidad extrema, como seres humanos es normal derramar lágrimas de vez en cuando. Sin embargo, hay signos del zodiaco que lo consideran una señal de debilidad.

Estos signos tienen un corazón duro y frío, más no cruel, que los lleva reprimir emociones evidentes como la tristeza. No quieren lucir vulnerables ante los demás porque, probablemente, tienen la reputación de líderes inquebrantables o se consideran un ejemplo a seguir.

A continuación, te explicamos basados en un artículo de Mdzol.com, por qué los siguientes signos creen que llorar es una muestra de debilidad.

Los nacidos del 21 de julio al 21 de agosto no permiten que las lágrimas acaricien sus mejillas debido a que creen que un líder no debe mostrarse vulnerable. Son el tipo de personas que dan la sensación de seguridad y llorar no les da una buena reputación.

Además, se saben el centro de atención esto porque Leo, al ser gobernado por el Sol, atrae las miradas de manera natural, algo que aman, pero por eso mismo no quieren evidenciar cierto tipo de emociones.

Las personas nacidas del 21 de junio al 20 de julio pertenecen al signo más sentimental del zodiaco. Irónicamente Cáncer es quien más suele mostrar sus emociones (los cambios de humor son una de sus características más notables), pero el que revelen sin querer lo que sienten no significa que les guste.

En momentos de crisis tratan de mantener la calma, principalmente cuando hay involucrados seres queridos. Desean transmitir seguridad, por eso no lloran y se mantienen estoicos.

El signo de los nacidos entre el 21 de marzo y el 19 de abril no tiene programado en su naturaleza llorar. Su personalidad es alegre, impulsiva y extrovertida, de manera que rara vez sienten tristeza.

Es probable que derramen lágrimas de coraje, pero lo harán en soledad. Frente a los demás no evidencian emociones de tristeza porque es un signo de debilidad; y es que para Aries competir sí está en su naturaleza y no quieren verse vulnerables ante sus rivales.

Te puede interesar:

– A qué signos del zodiaco les gusta ser el centro de atención

– Qué mujeres del zodiaco son más narcisistas, pero vulnerables a las cítricas

– Los 3 signos del zodiaco que cambian de opinión en el amor muy rápido