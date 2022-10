Shakira anuncia nuevo tema con Ozuna en medio de marcadas indirectas a su ex pareja Gerard Piqué

Si alguien sabe capitalizar en su dolor ha sido la cantautora Shakira. La súper estrella colombiana es conocida a nivel mundial por que sus canciones siempre han sido reflejo de su vida personal, y todo parece indicar que el tema que anunció hace horas junto a Ozuna no será la excepción.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete y creadora de ‘Ojos Así’ reveló a sus millones de seguidores que los mensajes crípticos que venía enviando hace días no son más que la antesala a su esperado nuevo tema junto al cantante Ozuna, que se llama “Monotonía” y se estrena el próximo 19 de octubre.

Una revelación a cuentagotas a través de redes sociales

‘No fue culpa tuya…’ fue lo primer mensaje que reveló Shakira en un simple texto a través de su perfil de Instagram y, en vista de la sonada separación de la colombiana con el futbolista Gerard Piqué, a sólo horas de la publicación, esta ya contaba con más de 100,000 ‘me gusta’, y cientos de comentarios de apoyo.

“Déjalo de disculpar sí fue culpa de él”, “Claro que si fue culpa de Él! Y de ella! ES MÁS SACA ESE TEMA YA! Soy evangélica pero amo a Shakira 🙏🏻🙌🏻” fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores ante la publicación.

'Ni tampoco mía…' le siguió y aquí ya los fans empezaron a atar cabos sobre la posibilidad de un nuevo tema, sin dejar atrás la posibilidad de que estuviese enviando mensajes a su ex pareja. "La culpa es de Clara Chía", le escribió una seguidora haciendo referencia a la nueva pareja de Gerard Piqué.

‘Fue culpa de la monotonía.’ parecía un cierre a esta trilogía que sólo aumentaba las expectativas de sus seguidores que al momento continúan asegurando que detrás de esta nueva canción hay un claro mensaje relacionado a su drama personal.

Sobre esta tercera misiva, un fanático comentó: “Shakira es toda una dama. No fue tu culpa, fue culpa de la monotonía se ve en las letras que no quiere dejar como malo a nadie en lo que la relación.

Por más que sabemos quién fue el que falló, Shakira demuestra una vez más lo hermosa que es por dentro."

El esperado anuncio