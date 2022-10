T.J. Miller dice que no volverá a trabajar con Ryan Reynolds: “Creo que no le caigo bien”

El actor estadounidense T. J. Miller declaró que no está interesado en trabajar de nuevo con Ryan Reynolds, luego de que éste hace algunos años le hiciera pasar momentos incómodos enfrente del equipo de producción de la cinta “Deadpool 2”.

En esa saga de películas Miller tuvo el personaje de Weasel, amigo del antihéroe interpretado por Reynolds. “Como el personaje, él fue horrendamente malo conmigo. Me dijo: ‘¿Sabes lo que tienes de bueno, Weasel? No eres la estrella, pero haces la exposición suficiente para que sea divertido, y luego podemos irnos y volver a la película real, dijo T.J. en el programa “The Adam Carolla Show”, agregando que no trabajaría con Ryan otra vez. “De alguna forma deseo que le vaya bien porque es muy bueno en “Deadpool” y creo que es algo loco que me odie”.

Hace unos días se dio a conocer el primer teaser de la tercera película de la saga de “Deadpool”, pero T.J. Miller también fue muy claro en que no estaba interesado en aparecer en ese filme: “Creo que es muy raro regresar e interpretar a Weasel 10 años después. “(Reynolds) es un comediante tan bueno que cuando le cubres la cara es tan rápido, que es muy divertido. Me encanta como comediante, pero creo que después de que se hizo súper, súper famoso con “Deadpool” las cosas cambiaron. No le deseo ningún mal. Creo que debería hacer “Deadpool 3” y continuar haciendo películas. Sólo creo que yo no le caigo bien”.

