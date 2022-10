Anciana colombiana casi sufre un infarto durante una fiesta amenizada por strippers en un hogar para adultos mayores

La ocurrencia de la influencer Nadia Cartagena de organizar una fiesta en una residencia de ancianos en Colombia, donde participarían algunos strippers, casi termina en tragedia luego de que una mujer de la tercera edad estuvo a punto de sufrir un infarto.

El aparente objetivo que perseguía la celebración era tratar de exhibir las malas condiciones en que viven hombres y mujeres jubilados en la casa de retiro en El Prado, Cartagena, Colombia.

Sin embargo, los videos que circulan en redes sociales advierten que, durante el festejo, la poca ropa que portaban los strippers puso al descubierto sus tonificados cuerpos y ello prendió tanto el ánimo de los ancianos que su corazón les comenzó a latir tanto que fue necesario aplicarle los primeros auxilios a una mujer para evitar que se desvaneciera.

Como si fueran todos unos auténticos mancebos, los abuelos participaron activamente en la celebración interactuando con las y los chicos quienes bailaban al ritmo de pegajosas y candentes melodías.

De acuerdo con el diario colombiano El Heraldo, la controversial fiesta llevada a cabo en la Fundación Una Mano Amiga también incluyó pasteles eróticas y juegos.

Al respecto, Nadia Cartagena dejó en claro que la fiesta contó con el permiso de los directivos del lugar, pues también se pretendía hacerles llegar un donativo.

“Nada se hizo contra la voluntad de nadie. Lo hicimos con mucho amor, toda mi plataforma está hecha de muy buen contenido, de ayuda social. En ningún momento el propósito del video fue molestar, abusar o aprovecharse de los abuelos. De hecho, les hicimos una donación después del evento”, indicó en sus redes sociales.

No obstante, la influencer reconoció que se llegó a poner nerviosa con el episodio de la anciana casi desmayándose.

“Hoy realicé una fiesta erótica para adultos mayores y me llevé el susto más grande de mi vida porque no esperaba que pasara lo que pasó y la verdad que lo siento mucho. Sólo quería darles un poco de diversión y no esperaba esa situación”, enfatizó.

Hasta el momento, las opiniones de los seguidores de Nadia están divididas, pues mientras cierto sector le aplaude la iniciativa de llevarles alegría a las personas de la tercera edad; otro grupo considera a la iniciativa de mal gusto y hasta vulgar.

