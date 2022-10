Danilo Carrera habla sobre el nuevo noviazgo de su ex Michelle Renaud

Danilo Carrera se pronunció por primera vez sobre el nuevo noviazgo de Michelle Renaud, quien fue su pareja por alrededor de dos años. Las declaraciones del actor ecuatoriano llegan a unos días de que la actriz anunciara por todo lo alto que mantiene una relación con Matías Novoa, su co-protagonista de la telenovela La Herencia.

Durante una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Danilo Carrera habló de cómo se siente ahora que su ex dio a conocer que está enamorada de Matías Novoa, con quien desea convertirse en mamá.

El actor, de 33 años, mencionó que desde hace menos de un año que él y Michelle Renaud ya no se siguen en Instagram. Además señaló que ha sabido que su ex ha tenido varias parejas desde que terminaron a principios del 2021.

“Hace menos de un año que no nos tenemos (en Instagram), pero no hay relación. Yo le deseo lo mejor, sé que ella ha tenido su pareja, no sé cuántas parejas desde que terminamos, pero yo le deseo lo mejor, que le vaya increíble. O sea con el corazoncito bonito, que le vaya bien, que esté feliz, que encuentre lo que quiere”.

Danilo Carrera, que ha protagonizado exitosos melodramas como “La doble vida de Estela Carrillo”, “Sin rastro de ti” o “Vencer el miedo”, mencionó que tiene en puerta nuevos proyectos televisivos.

“Hay una propuesta con un gran productor de México, Juan Osorio, estamos finiquitando ciertas cosas del contrato, y empezamos en grabar ya en nada, creo que tengo tres semanas más de vacaciones”, indicó.

Indicó que aunque no ha tenido la oportunidad de trabajar con Angelique Boyer espera muy pronto coincidir con ella en un proyecto, pues considera que la actriz de origen francés es “la número 1 de las novelas”.

“Es la señorita telenovela en el mundo hoy día y me encantaría trabajar con ella, siempre lo veía yo distante, cuando era más chiquito, cuando tenía como 25 años, porque todas las protagonistas han sido mayores que yo, o sea, todavía no me ha tocado una sola protagonista, bueno la única fue Paulina Goto, ya de ahí las otras 10 novelas que he hecho todas las protagonistas son mayores”.

Michelle Renaud y Danilo Carrera confirmaron su separación a finales de enero del 2021 con un breve mensajes en sus redes sociales. Semanas después compartieron un video en el que desmintieron los rumores en torno a su relación y aclararon los motivos por los que decidieron terminar, pues afirmaron con lágrimas en los ojos que están “en tiempos diferentes”.

“De verdad nos amamos… y estoy súper agradecida con él, pero platicamos y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos, él también pero no ahorita, tenemos la misma edad, tenemos 32 años”, señaló Michelle Renaud con lágrimas en los ojos. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

