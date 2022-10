Erupción del volcán Stromboli pone en alerta naranja a la isla siciliana

La erupción del volcán de la isla de Stromboli, en Sicilia, Italia, que comenzó este domingo (09.10.2022) continuó durante la noche. La lava alcanzó el mar, lo que provocó que la alerta pasase de amarillo al naranja.

La lluvia que cayó gran parte de la noche hizo que las cenizas se diluyeran, explicaron desde el departamento regional de Protección Civil de Sicilia.

El alcalde de la isla vecina de Lipari, Riccardo Gullo, invitó a los ciudadanos a quedarse en casa, pero aseguró que mientras “la lava siga su curso natural no debería haber peligro”. Por el momento se recomienda a los habitantes no salir de casa y no detenerse junto a las ventanas,así como alejarse rápidamente de la costa hacia mar abierto si se encuentran en embarcaciones.

En la otra vecina isla de Ginostra se recomendó el uso de mascarillas ante la posibilidad de que el viento arrastrase las cenizas de la erupción.

La erupción del volcán comenzó en el lado noroeste y provocó un colapso parcial de la terraza del cráter y un ligero terremoto de unos 3 minutos de duración.

Te puede interesar:

–Erupción del Stromboli en Italia: la actividad del volcán deja al menos un muerto y desata el pánico entre los turistas