Álvaro Morales enloqueció de felicidad en pleno programa de ESPN y se burló apasionadamente de la eliminación de CD Guadalajara (Video)

Las Chivas de Guadalajara quedaron nuevamente a deber tras la eliminación en la tanda de penales ante su similar de Puebla en el partido de reclasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El nuevo fracaso del “Rebaño Sagrado” generó un alud de burlas y memes en redes sociales. No obstante, el troleo sería trasladao a la televisión cuando el periodista de ESPN, Álvaro Morales se subió a una mesa en pleno programa para mostrar su alegría ante un nuevo fracaso de los de Ricardo Cadena.

Durante la transmisión de “Fútbol Picante” el periodista aprovechó la oportunidad de burlarse de la hinchada del Guadalajara y con especial ahínco en su compañero, el panelista Jorge Pietrasanta, quien es seguidor del conjunto tapatío.

Sin contemplación alguna y con Jared Borgetti y Héctor Huerta como espectadores principales, Morales se subió a la mesa en el estudio para mofarse de la eliminación del “Rebaño Sagrado” en la cara de Pietrasanta. “¿Qué pasó, Pietra? ¿Qué pasó, ‘Pietriña’? ¡Wuuu! eliminaron a las Chivas”.

Álvaro Morales se sube a la mesa para burlarse de Pietrasanta pic.twitter.com/jjEggEQYXM — Futbol Picante Out Of Context (@FutPicanteOOC) October 10, 2022

“Grábenlo, grábenlo por favor, graben esta payasada”, solicitó el excomentarista de Televisa, que insistió y agregó que serviría para “cuando crezcan los pequeños mostrarles las payasadas que hacía su padre”. Tras el episodio en cámara, Jorge criticó el compartamiento de Morales y lo acusó de vivir para burlarse de los demás.

“Lo que me encanta es de lo que vives, de burlarte de Pumas, de burlarte del Guadalajara. No te importa otra cosa, lo único que te interesa es burlarte de Pumas y Chivas, de eso vives, de eso comes, está clarísimo. No creí conocer a alguien que fuera capaz de hacer la payasada que acabas de hacer”, comentó Pietrasanta que finalizó con una tajante frase: “Luego te enojas porque el otro día te dije que eras un estúpido”.

El exjugador Jared Borgetti intervino para bajar los decibelios en el estudio y entre risas destacó que a “El Brujo” le gusta su trabajo y después del estrepitoso fracaso de Ricardo Cadena tenía motivos para burlarse.

No es la primera vez que el profesional de la comunicación tiene este tipo episodios. En otras ocasiones ya se ha burlado con vehemencia de los Pumas Unam. Recientemente también causó revuelo en redes sociales por subir un video de mofa durante el partido de las Chivas contra Puebla y quedó en evidencia al estar disfrutando del encuentro por otra cadena que no era ESPN. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJA



Ni con Chivander pudieron.



Cuando veas a un chiva, verás a un mediocre perdedor. pic.twitter.com/tZtHXmXwgj— Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) October 9, 2022

