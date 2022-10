Cómo manejar la caída del cabello

No te desesperes. El adelgazamiento del cabello es común, pero hay tratamientos que pueden ayudarte.

¿Sientes que tienes menos cabello? La pérdida de cabello en hombres y mujeres (alopecia androgénica) es increíblemente común.

Por ejemplo, a los 50 años, la mitad de los hombres blancos presentan signos visibles [de pérdida de cabello], al igual que la misma proporción de mujeres mayores de 70 años. A cualquier edad, “el adelgazamiento del cabello puede afectar la autoestima y la calidad de vida”, dice la doctora Antonella Tosti, profesora de dermatología de la Universidad de Miami.

La genética y las hormonas pueden afectar la salud del cabello. “Los andrógenos son la principal causa de la calvicie, tanto en hombres como en mujeres”, dice Tosti, y se produce cuando el cabello reacciona de forma anormal a estas hormonas. En las mujeres, la pérdida de cabello también es más común después de la menopausia, cuando los niveles de estrógeno disminuyen, dice. La salud general y el estilo de vida también forman parte de este problema.

Habla con tu médico

Si te preocupa el adelgazamiento del cabello, el primer paso es tener una conversación con tu médico.

Pueden hacer pruebas para comprobar los niveles de hierro, la función tiroidea y otros factores que pueden afectar la salud de tu cabello. Un médico también puede evaluar si los medicamentos que tomas pueden estar agravando tu caída del pelo. Así que prepárate para compartir la lista de tus medicamentos.

Considera los tratamientos de venta libre

¿Quieres probar una terapia para combatir la caída del cabello? “Hay tratamientos eficaces, pero son más efectivos para frenar o prevenir la caída del pelo que para hacerlo crecer de nuevo”, dice Tosti.

Uno de los tratamientos caseros más eficaces es el minoxidil tópico. Puedes comprarlo sin receta en concentraciones del 2% y del 5% por unos $15 a $50 para un suministro de tres meses. Una revisión publicada en 2017 en el Journal of the American Academy of Dermatology descubrió que los hombres que usaban minoxidil al 5% dos veces al día tenían un aumento promedio de casi 15 cabellos por centímetro cuadrado.

Los rayos láser de baja intensidad, que suelen ser gorras con forma de casco que se usan durante 30 minutos, son otra opción, pero pueden costar cientos de dólares y llevar mucho tiempo. “Hay pruebas fehacientes de que pueden hacer crecer el cabello si se usan de tres a cuatro veces por semana”, dice la doctora Ronda S. Farah, profesora adjunta de dermatología de la Universidad de Minnesota en Minneapolis.

También es posible que veas suplementos, que a menudo contienen biotina, con afirmaciones sobre el crecimiento del cabello. Sin embargo, “no hay pruebas de que la biotina ayude a crecer el cabello, a menos que se tenga una deficiencia”, dice Farah.

Qué puede hacer un dermatólogo

Si los tratamientos caseros no funcionan, el dermatólogo puede recomendar otras opciones. Los medicamentos orales recetados (como el finasteride en el caso de los hombres y la espironolactona en el caso de las mujeres), por ejemplo, son los que más pueden ayudar a las personas cuyas hormonas afectan la caída del cabello.

Algunos dermatólogos pueden recetar minoxidil en forma oral, en lugar de tópico. “Lo estamos utilizando en dosis bajas y vemos resultados muy positivos”, dice Farah.

Algunos pueden sugerir también inyecciones de plasma rico en plaquetas (PRP), un tratamiento experimental. En este caso, el médico toma una muestra de sangre, separa el plasma y lo inyecta en el cuero cabelludo. Normalmente se realiza en una serie de tratamientos con el objetivo de estimular el crecimiento de los folículos pilosos. Algunos pequeños estudios han demostrado ser prometedores, pero las inyecciones de PRP pueden ser bastante caras, costando cientos de dólares cada una (y no las cubre el seguro).

Haz que tu pelo parezca más grueso

“Un cuero cabelludo limpio y sano es esencial para que el pelo crezca sano”, dice Gina Rivera, peluquera de San Diego. Así que, cuando te laves con el champú, masajea el cuero cabelludo para estimular el flujo de sangre y oxígeno a los folículos pilosos (que necesitan para crecer).

Evita los champús que contengan sulfatos, que pueden dejar el cabello frágil y propenso a romperse. Si tienes descamación, considera usar un champú que contenga piritiona de zinc. “Ayuda a calmar el cuero cabelludo y a disminuir la levadura, que puede afectar el crecimiento del cabello”, dice Farah.

El peinado estratégico también puede ayudar. En el caso de los hombres, es mejor no peinarse mucho y llevar el pelo corto. Un corte de pelo corto, por ejemplo, equilibra las zonas más gruesas y las más finas. Para las mujeres, un corte recto hasta la mandíbula ayuda a maximizar el grosor. Y para las mujeres con entradas, “prueba añadir capas que enmarquen la cara o un flequillo suave para distraer la atención”, dice Rivera.

