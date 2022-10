Fiona Apple lanza una nueva canción, que es el tema de la serie “The rings of power”

La cantante estadounidense Fiona Apple ha regresado luego de una ausencia de dos años, y es con una canción escrita especialmente para la serie “The rings of power”, precuela de las trilogías de filmes “The hobbit” y “The lord of the rings”.

“Where the shadows lie” fue escrita por el aclamado compositor Bear McCreary, quien se inspiró en un poema de J.R.R. Tolkien, autor de la novela “The lord of the rings”. En su cuenta de Instagram McCreary publicó un mensaje informando que “escribí la canción como un tema para los titulares anillos del poder, para la magia de Mithril, para las maquinaciones siniestras de Sauron, y para su tierra de Mordor”.

Bear también se declaró un gran fan de Fiona, agregando que “estoy especialmente agradecido de haber colaborado con la legendaria cantante Fiona Apple. Indiscutiblemente una de las voces musicales definitivas de su generación, Fiona aportó nuevas profundidades e intenciones narrativas a la canción. Me inspiré en la musicalidad de Fiona durante dos décadas, y no podía imaginar un artista más adecuado para dar vida al misterio, la majestuosidad y el poder de esta canción y texto icónico”. “Where the shadows lie” podrá escucharse en el esperado último capítulo de la primera temporada de “The rings of power”, que se estrenará el viernes 14 de octubre por Amazon Prime Video.

