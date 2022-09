Conoce la centenaria mansión que aparece en ‘The Lord of the Rings’ y que hoy está a la venta

La saga ‘The Lord of the Rings’, considerada como una de las más exitosas de todos los tiempos, se caracteriza, entre otras cosas, por sus espectaculares paisajes y locaciones, las cuales parecen sacadas de un mundo de fantasía, pero algunas de ellas sí existieron.

Ese es el caso de la mansión que aparece en ‘The Fellowship of the Ring’ y en ‘The Two Towers’, las dos primeras entregas de la trilogía.

La propiedad, conocida como Fernside y construida en 1924 por el arquitecto Heathcote Helmore en Wellington, Nueva Zelanda, fue noticia hace unas horas tras darse a conocer que fue lanzada a la venta.por $5.2 millones de dólares.

La residencia, de estilo georgiano colonial, fue mandada a construir por la legendaria familia Elgar después de que su antigua vivienda, que databa de de finales del siglo XIX, fuera consumida por un feroz incendio.

El inmueble perteneció a los Elgar hasta 1949. En ese año se la vendieron a la Embajada de Estados Unidos para que se convirtiera en la casa del embajador en aquel país y así lo hizo hasta mediados de la década de los 50.

Desde entonces y hasta el año 2007 pasó por una fase de declive, pero sus actuales propietarios la rescataron, tan es así que fue considerada para ‘The Lord of the Rings’.

La casa actual cuenta con una extensión de 9,600 pies cuadrados, con ocho recámaras y con seis baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de biblioteca, de cava de vinos, de solárium, de cuarto para las flores, de cuarto para las botas, de ascensor, de cuarto de lavado, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 12 acres, el inmueble goza de terraza, de garaje para tres vehículos, de un taller, de una leñera, de casa de huéspedes y de extensas áreas verdes que lucen tal y como lo hacían hace 100 años.

La áreas verdes cuentan con fuentes, con jardín de rosas, con un jardín de ajedrez, con un potrero de narcisos, con un jardín victoriano hundido, con un huerto, con césped para jugar croquet y con inmensos árboles.

Aunado a ello también tiene un espectacular lago, siendo este espacio el que aparece en algunas escenas emblemáticas de ‘The Lord of the Rings’.

