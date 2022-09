‘Barbie al natural’ se hace millonaria con OnlyFans y a los 23 años ya tiene varias mansiones

La modelo estadounidense Linsey Donovan, mejor conocida como ‘Barbie al natural’, cuenta con una mega fortuna a sus 23 años, la cual le ha permitido hacerse de varias mansiones y hasta obsequiarle una a sus papás.

La joven, quien dejó su natal Maryland a los 19 años en búsqueda de ser millonaria en Florida, encontró en OnlyFans su minita de oro.

Hoy ya cuenta con cuatro propiedades con un valor aproximado de $7 millones de dólares, y con vehículos deportivos que ascienden a los $500 mil dólares.

“Tengo la casa más grande de todo el lago. Me siento como una princesa al entrar todos los días a esta hermosa casa con techos altos. Las puestas de sol aquí son preciosas. Me encanta ver a mis perros en la piscina y mi enorme dormitorio rosa de Barbie”, comentó la joven en una entrevista que otorgó al medio Truly.

Entre algunas de las excentricidades con las que cuenta está un vestido, valuado en $3 mil dólares, que está hecho a la medida de Kim Kardashian, así como un piano de cola de $30 mil dólares, el cual ni siquiera sabe tocar, pero le da caché.

En la misma charla brindó detalles de la propiedad que le obsequió a sus papás, quienes, cuando se lanzó a la aventura en búsqueda de ser una famosa modelo, le ofrecieron soporte económico en lo que su carrera tomaba rumbo, sin imaginar que años más tarde ella sería la que se haría cargo de su hogar.

Aunque su fortuna comenzó gracias a OnlyFans, su fama inició cuando incursionó en Instagram, red social en la que solía compartir fotografías en bikini y donde se definía como una ‘Barbie al natural’.

A continuación te compartimos un video que muestra una de las mansiones que visitó recientemente en su búsqueda de incrementar su patrimonio.

Sigue leyendo: