Así es la mansión de ‘Chicharito’ Hernández que es disfrutada por su nueva y bella novia

La modelo ecuatoriana Nicole McPherson, quien recientemente cumplió 29 años y es pareja del futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández, ha sido vista últimamente en la ciudad de Los Angeles, donde ha disfrutado de la compañía de su pareja y de la mansión que éste posee.

Es, por medio de unos videos y fotografías, que hemos visto a la sudamericana explorar algunos de los rincones más íntimos del hogar del delantero de Los Ángeles Galaxy. Ella frecuentemente radica en Miami, pero de un tiempo para acá la hemos visto en la capital de California.

Incluso ha estado presente en algunas de las partidas de videojuegos del exjugador del Manchester United, quien ante sus compañeros virtuales decidió nombrarla como ’La Ley’.

Además de ella, ‘Chicharito’ también nos ha mostrado algunos rincones del hogar que adquirió tras vender, en $6.8 millones de dólares, su antigua mansión de Beverlywood.

Cocina

Su cocina está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de alta gama, así como con una isla central que funciona para preparar los alimentos y como desayunador.

Sala

En una ocasión nos mostró su sala, la cual está conformada por sofás de tono claro, por cómodas sillas, por una mesa de centro, por chimenea y por un pintoresco cuadro. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

Sala de videojuegos

Su sala de videojuegos, que es donde también suele realizar algunos de los videos en los que interactúa con sus fans, llama la atención por sus luces violetas, por su letrero luminoso, por su chimenea, por sus diversas sillas, incluida esa en la que suele pasar varias horas mostrando su habilidad con las consolas. @chicha14_ Parkour!! #ch14 #chicharito #theoffice #parkour #gamerentiktok ♬ original sound – Javier “Chicharito” Hernández

Jardín

Su jardín, por lo que hemos podio ver, cuenta con áreas verdes, con piscina con su respectiva área de spa y con jacuzzi.

La propiedad está rodeada de grandes y robustos arbustos, lo que dificulta ver hacia el interior desde la calle.

@nic.mcpherson Intento numero 5917273 🤣🫠❤️ el final lo verán en la cuenta de @Javier “Chicharito” Hernández ♬ Tarot – Bad Bunny & Jhay Cortez

