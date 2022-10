Grupo alineado con Trump declara la “guerra” a cárteles mexicanos

Un grupo conservador alineado con Donald Trump dirigido por ex altos funcionarios del exmandatario propone una declaración formal de guerra de Estados Unidos a los cárteles mexicanos así como un mecanismo para cerrar los puertos de entrada legales con base en estimaciones de cruces indocumentados.



La propuesta que fue presentada a través del Center for Renewing America, justo un mes antes de las elecciones de mitad de periodo, tiene como objetivo poner en “aprietos” al presidente Joe Biden y así desviar la atención de los votantes del derecho al aborto, a la inmigración y el crimen.



De acuerdo con Axios, la propuesta tendría importantes implicaciones militares, diplomáticas y de derechos humanos.



El liderazgo del grupo incluye a Russ Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump; Ken Cuccinelli, quien ocupó el segundo puesto más alto en el DHS bajo Trump; el abogado Mark Paoletta y Kash Patel, exfuncionario del Pentágono.



Dicho plan requiere una declaración formal de guerra y coordinación con el gobierno mexicano, así como con las ramas del ejército estadounidense, por lo que han solicitado al Congreso que considere aprobar un mecanismo de activación que cierre los puertos de entrada legales en la frontera en función de la cantidad de inmigrantes y solicitantes de asilo que cruzan de manera ilegal.



Además, esperan que la Armada intercepte a los barcos de contrabando de drogas y que el Tesoro sanciones a los líderes de cárteles específicos.



Esta no es la primera vez que los conservadores intentan declararle la “guerra” a los cárteles mexicanos, años atrás Donald Trump planteó ideas similares para tomar medidas enérgica contra los cárteles, lo que fue muy criticado por la política exterior.

