Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de octubre de 2022

LEO

No te dejes manipular ni sonsacar por tu familia o amigos, aprende a amarrarte los pantalones y tomar tus propias decisiones que ya estas bastante grandecito pa decidir lo que es, y si te equivocas será tu problema y no tendrás por qué culpar a nadie más. Debes de aprender de los errores del pasado para que no vuelvas a cometerlos de alguna manera. Si tienes pareja aprende a mostrarle tu cariño y amor y no con regalos sino con actitudes y actos, viene un buen golpe en puerta por caída, ¡¡Cuídate!! bájale a las de harina y a la sal que estas reteniendo agua y vas a andar en modo inflamad@. Cuídate tus piernas y tu espalda vienen dolores que te van a traer de un genio perro. aprende alejarte de los alimentos que te caen mal si te irritan pa que los comes, eres muy de quejarte, pero nadie te obliga arrempujártelos. Cuídate de chismes en tu trabajo o por parte de dos amigas de piel blanca que son bien lengua suelta, si tienes pareja ten cuidado te le andan coqueteando dos conocid@s. Hay amistades que te tienen mucha envidia y que buscarán la manera de afectarte de muchas razones así que ponte perra para no caer en esos errores.

VIRGO

Ten mucho cuidado con esperar mucho de las demás personas porque solo te vas a llevar decepciones. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de los dineros porque se vienen gastos innecesarios. Cuídate de un vecino o vecina anda vociferando tonterías de ti, no pierdas tu tiempo buscando jale que no va de acuerdo a tus estudios o a lo que sabes hay chorro mil de probabilidades de conseguir trabajo en caso de que no tengas, pero necesitas mover el sebo porque le huevoneas demasiado, el trabajo no vendrá a ti necesitas salir a buscarlo. ¡Vas a conocer personas que pasaran a convertirse en cuatachos y cuatachas tuyos o tuyas! así como si andan solteros o solteras conocerán a una persona que les va a cambiar un chorro su manera de ver la vida y hay un titipuchal de posibilidades de terminar en noviazgo, eso sí aprendan a ser más pacientes y no acelerar las cosas solo así va a cuajar todo de la mejor manera. Eres noble y de buenos sentimientos y te preocupas siempre por los que menos tienes, pero nomas te preocupas porque no haces ni maíz por ayudar, tu semana viene 2-3, posibilidades de juntación con personas de tu circulo y probabilidades de drinks y de ponerte bien burra.

LIBRA

Date la oportunidad de cuidar más tu entorno y el de tu familia y evitar personas toxicas que buscarán afectarlos con comentarios fuera de lugar. Un amigo o amiga que tienes arto de no ver pa regresar a tu vida y motivara tu existencia. Reunión de amigos o familiares en esta semana que viene, bebidas alcohólicas en puerta y mucha tragazón, cuida lo que comes, un signo de agua tocará tu puerta y te enseñará a conocer el verdadero amor, ¡no te atontes más y no dejes que se te vaya! haces bien pero tampoco no jodas porque hay gente más perra que te va a bajar tu mendiga alzades aprende a ser más humilde en ese aspecto. Aprende a no dar tu humilde opinión sino te la están pidiendo porque solo te vas a meter en problemas los cuales serán complicados de salir. Viene semana regia, probabilidades de un arrimón de amistad, algo quiere y no es dinero ¡No confíes mucho en esos créditos o prestamos que dan ciertas empresas te vas a meter en problemas bien gruesos para pagar! si estas soltero o soltera no te desesperes ni te sientas mal por no tener quien te truene el cacahuate, aprende a esperar y agarrar algo bueno.

ESCORPIO

Es momento de aprender a decir que no para que las personas no intenten pasarse de lanza contigo, no estas para todo mundo así que evita resolverles los problemas a los demás. No puedes perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona se le inche para que dé el primer paso. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Cuidado con un golpe o caída, viene un viaje muy perro o comenzará a planearse. Hay momentos en que te pones triste por no lograr consolidar metas o porque las personas no te responden cómo quisieras. Si bien es cierto que en tu pasado te fue de la fregada también es cierto que te llenarás de nuevas oportunidades y tendrás de dónde escoger. Tienes la oportunidad de agarrar un cuerpazo muy perro, pero le aflojas mucho y no sigues las dietas ni te aplicas en el gym o la zumba. No descuides tu parte emocional y trata de que siempre exista un balance en tu vida, bájales a los excesos que no te llevarán a ningún lado. Posibilidad de ir a un viaje con amistad.

SAGITARIO

Cambios en el amor se visualizan, la llegada de una persona de piel clara que te hará cambiar de opinión. Ten mucho cuidado en lo que deseas pues el universo podría ponértelo frente a ti. Inicias trámites, cuídate de pérdidas de objetos y de caídas pues estarán a la orden del día. Momento de quitar de tu casa todo eso que ya no ocupas o necesitas pues suele almacenar malas energías las cuales impiden tu crecimiento. No les sigas el juego. Ponte las pilas pues solo así lograrás concretar tus metas y esfuerzos, es posible que andes algo pensativo sobre cierta persona que días te muestra interés hacia ti y otros días se aleja. Es momento que analices lo que has hecho de tu vida y hacia donde te diriges pues andas bien perdido o perdida, ponte metas y consolídalas y que ninguna persona te limite en lo que quieres, buscas y deseas. Té enterarás de una noticia que te dejará mucho sobre una persona pues muchas cosas que te negabas a creer saldrán ciertas, las decepciones aparecerán, pero sabrás aceptar las cosas. Ten cuidado con cambios inesperados, si deseas realizar un viaje y este se cancela no te preocupes las cosas pasan por algo.

CAPRICORNIO

Hay una amistad que tiene mucho interés por ti, pero tu desconfianza no te hace dar el siguiente paso. Ten cuidado con cambios de humor pues podrías lastimar con tus palabras a quien de verdad te importa. No seas tan duro o dura con quienes te rodean o te costará mucho trabajo disculparte si te hacen mala cara. Vienen cambios muy buenos pues un amor de tierras lejanas estará pensando mucho en ti, le mueves mucho el tapete. Es importante que te dejes de fregaderas y le pongas más ganas a tus metas y sueños, vienen situaciones muy complejas, no gastes más de lo que tienes o solo dejarás deudas pendientes de las cuales te serán difíciles de salir. Amistad te buscará pa pedirte el consejo o darte un chisme. Si tienes pareja es importante que no la descuides tanto pues hay personas que te quieren comer el mandado. Deja ya de estar pensando en cosas que no son o quizás nunca sucedan, pon los pies en la tierra y dedícate a tu presente o de lo contrario solo dejarás pasar la vida.

ACUARIO

Cuida mucho lo que sale de tu boca pues podrías cometer indiscreciones que te dejarán en mal con la persona que te gusta o te agrada. Te viene la oportunidad de meterte en un triángulo amoroso, no caigas en esas cuestiones que solo te afectarán sentimentalmente y al final terminarás como el perro de las dos tortas. Es probable que te enteres de chismes en tu contra en estos días y vienen por parte de una amistad o persona muy querida, recuerda que quienes deben permanecer en tu vida son esas personas que te ayudan a mejorar. Puedes darlo tú y si te rechaza al menos ya nos seguirás ahí perdiendo el tiempo. Cuídate de robos y perdición de objetos pues podrían presentarse en esta semana. Chisme familiar se presentará en próximas fechas, no te dejes manipular por una amistad, quiere sacar información de ti. No cambies tu forma de ser por nadie, quien te quiera no hará nada por corregirte o modificar tu conducta.

PISCIS

Cuídate mucho de traiciones, andas levantando muchas envidias y muchas amistades de las que te rodean no te ven con buenos ojos. Es importante que no se cometan los mismos errores del pasado o podría haber una separación definitiva. Ya no te caigas por nadie, ni guardes rencores que no es momento de amargarse sino de vivir y disfrutar. Siempre bien culeis con quien quiere fregarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Déjate de huevonerías y ponte ya las pilas, el amor no lo vas a encontrar ya construido, sino que tendrás que buscar a la persona adecuada con quien sembrarlo y hacer que renazca. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa. Es probable que te lleguen las tristezas al recordar a quien se fue o ya no está a tu lado. Hay un negocio que has traído en mente y que nomás no se ha logrado consolidar, estas en una etapa muy perra en la cual si te pones las pilas harás algo bueno que te dejará grandes ganancias.

ARIES

Si tienes pareja podrías enfrentar una situación algo compleja pues vienen celos muy fuertes debido a una persona de piel blanca. Oportunidad de encamarte con amistad y la oportunidad de cerrar ciclos que habían quedado pendientes. Ya no te culpes por errores que no cometiste y no son tuyos, date la oportunidad de meditar y de perdonarte cualquier falla que hayas cometido, se te da mucho el flagelarte y hacerte daño, y deja que los demás se rasquen con sus uñas. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, aprovecha todo lo que venga y no dejes nada para otro día. La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios pues estarán a la orden del día. Ya no temas a cambios, arriésgate que es la única manera en que lograrás cambiar todo lo ordinario de tu vida.

TAURO

Un viaje que has traído en mente se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte de otras personas. Es importante que medites lo que has hecho en tu vida, tienes todo para que consolides Ponte ya las pilas y no caigas más en fregaderas que solo te dejen como él o la débil, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana, pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú. No trates de ocultar tus sentimientos con quien te muestra los suyos, aprende a ser más abierto en ese sentido. una relación, pero tu desconfianza no te hace llegar a ningún lado. Oportunidad de un viaje y te van a cancelar una salida o juntación con amistades. Oportunidad de crecimiento en tu trabajo con un cambio de puesto o la propuesta de un nuevo empleo que te dará mejores ingresos, no sueltes ningún trabajo hasta no tener asegurado el otro. Las relaciones en la familia mejorarán y la llegada de un dinerito extra te caerá de perlas.

GÉMINIS

Renacerá el amor en tu vida, si esa relación no se pudo dar en el pasado es el momento perfecto para que empiece a volver a nacer ese sentimiento. Recuerda que las personas de tu familia constituyen la parte fundamental de tu vida, no te enojes o molestes con ellos pues son quienes siempre te sacarán de tus apuros. El amor se ha vuelto algo que ya es necesario en tu vida pues sabes que es mejor vivir con lo que viene siendo la soledad más que nada que con una persona que no te sirve ni para ir a dañar su madre. Momento de ser feliz y atender todo eso que estaba pendiente. No te permitas caer ni fracasar por nadie, tienes vida y con eso podrás lograr todo lo que te propongas, el pedo es que te dejas caer por cualquier cuestión. Cuídate de traiciones de amistades y ten cuidado con jefes o compañeros de trabajo pues podrían ponerte trabas para que logres tus metas y tus objetivos. Nuevos amores se consolidan entre ellos uno que llegará mediante una red socia osease facebook. Aguas con amores de una noche, esos no te sirven para nada.

CÁNCER

Es momento de confiar en ti y en esa capacidad que tienes de lograr tus metas y tus proyectos, no te dejes llevar por chismes que podrían ponerte de mal humor y que la mayoría de ellos serán falsos. No confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto y así jamás lograrás consolidar una relación, si lo que buscas es diversión y cero compromisos pues comete al mundo y que te valgan las habladurías de la gente que al fin que ni te mantienen ni nada. Viejo amor andará muy presente en tu vida y hay posibilidades de una declaración, trata de no meterte en relaciones prohibidas pues podrían ocasionarte grandes problemas. Si tienes pareja, se presentarán situaciones que los unirán más que nunca y hay posibilidades de embarazos en la familia. Ya no te dejes de nadie y quien te busque te va a encontrar, si permites insultos y pasadas de lanza en tu contra te van a agarrar de tu títere, es mejor dejar las cosas en claro desde un principio.