La lamentable historia de Christopher Reeve, el “Superman de carne y hueso”

El 10 de octubre de 2004, el actor Christopher Reeve, que se hizo famoso por su papel protagónico en cuatro películas de Superman, murio de insuficiencia cardíaca a la edad de 52 años en un hospital cerca de su casa en el condado de Westchester, Nueva York.

El actor nació el 25 de septiembre de 1952 en la ciudad de Nueva York y se graduó de la Universidad de Cornell y la Juilliard School. Hizo su debut en Broadway en 1976 en A Matter of Gravity, protagonizada por Katharine Hepburn.

El actor de 6’4” saltó a la fama en 1978, cuando fue seleccionado entre otros 200 actores para el papel principal en Superman. Aunque interpretaría al héroe de acción en tres películas más, Reeve estaba decidido a “escapar de la capa” y evitar ser encasillado.

Como resultado, asumió una variedad de papeles en el escenario y la pantalla. Sus créditos cinematográficos incluyen Somewhere in Time (1980), Deathtrap (1983), The Remains of the Day (1993) y Village of the Damned (1995).

El 27 de mayo de 1995, Reeve, un fuerte atleta y ávido jinete, quedó paralizado del cuello para abajo después de que lo arrojaran de su caballo y se rompiera el cuello durante una competencia ecuestre en Virginia.

El actor Christopher Reeve es asistido mientras testifica durante una audiencia sobre investigación con células madre el 26 de abril de 2000 en Capitol Hill en Washington, DC. (Alex Wong/Hulton Archive)

Luego, el actor se convirtió en un defensor de las personas con lesiones en la médula espinal y también presionó para que el gobierno financiara la investigación con células madre embrionarias.

Durante un discurso en los Premios de la Academia de 1996, el actor instó a la comunidad de Hollywood a hacer más películas sobre temas sociales. Además de su trabajo de recaudación de fondos y defensa, Reeve escribió dos libros sobre sus experiencias de vida y continuó su carrera como actor.

En 1997, hizo su debut como director con In the Gloaming de HBO, que fue nominado a cinco premios Emmy, y en 1999 protagonizó una nueva versión del clásico thriller de Alfred Hitchcock, Rear Window, The Brooke Ellison Story, una película basada en una historia real sobre el primer tetrapléjico en graduarse de la Universidad de Harvard.

En 2000, Reeve, quien mantuvo un régimen intensivo de fisioterapia desde el momento de su accidente, pudo mover su dedo índice, declaró públicamente que estaba decidido a volver a caminar.

En el obituario de Reeve en el New York Times, uno de los médicos que lo trató dijo: “Antes de [Reeve] realmente no había esperanza. Si tenías una lesión medular como la suya no se podía hacer mucho, pero él ha cambiado todo eso, ha demostrado que hay esperanza y que hay cosas que se pueden hacer”.

