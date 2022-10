Mujer cumple su sueño de casarse de blanco ¡con el amigo de su hija!

Bien dicen que para el amor no hay edad, por ello una mujer no dudó en casarse con un hombre casi 20 años menor que ella, ya que su más grande sueño era vestirse de blanco.

Y es que a través del medio Nueva Rioja de Argentina se dio a conocer este caso, donde los involucrados y protagonistas son Silvia Salsamendi de 59 años y Pablo de 30.

Lo curioso y a su vez polémico del caso es que el novio es nada más y nada menos que el amigo de la hija de la ahora feliz esposa. Ambos se conocieron en 2003, pero un año más tarde fue cuando comenzaron a frecuentarse más y con ello nació un amor que ahora los llevó al altar.

“Contra todo pronóstico cumplí mi sueño de la niñez: ¡casarme por Iglesia y de blanco! Fue emocionante. Era mi primer vestido de novia. Fue una boda austera pero muy feliz. Hice que los chicos estuvieran vestidos iguales y con moño. La familia de Pablo estuvo, pero ni mi papá ni mi mamá ni mis hermanos quisieron venir. Sentían que era como una burla”, contó la mujer.

Después de 17 años, su historia se hizo viral en redes sociales, ya que pese a que no pudieron ser padres porque la mujer desarrolló menopausia a los 47 años, se mantienen juntos demostrando que lo que hicieron era amor verdadero.

“Pablo quería un bebé, pero no pudo ser. Silvia tuvo su menopausia a los 47. Cada tanto, cuando a Silvia siente que él algún día podría arrepentirse de estar con alguien tanto más grande, la acosan los celos infundados. Pero él le dice muy serio y la tranquiliza: ‘Nunca jamás me va a interesar una mujer que no seas vos. Vamos a estar juntos hasta que me muera'”, cerró.

Te puede interesar:

Mujer sobrevive de milagro después de que visitó a reo peligroso “por amor”

Perros salvan a bebé de 1 año tras escaparse de casa y evitan una tragedia