Mujer sobrevive de milagro después de que visitó a reo peligroso “por amor”

El amor en muchas ocasiones lleva a las personas a hacer lo impensado, tal como una mujer que se enamoró de la persona equivocada y en un sitio poco común.

Todo inició cuando la mujer que no quiso revelar su identidad logró iniciar una relación sentimental a través de Facebook y no la dejó cuando se enteró que su amado estaba preso en una cárcel de Argentina.

La originaria de Buenos Aires contó que después de cinco meses de noviazgo vía remota, decidió que iría a visitarlo a prisión, con todo el temor que representaba esa acción. Durante un año siguió con los visitas hasta que descubrió que el hombre tenía fotos con otra mujer.

“No te vayas, si no vas a ver lo que te pasa afuera”, fueron las palabras que el preso le dijo a la mujer cuando descubrió que tenía otra relación.

“Él me siguió al baño y me dice: ‘Dame el teléfono’. Yo estaba de espaldas, entonces me agarra del cabello de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado”, abundó la víctima.

La mujer puso una denuncia y actualmente reconoció que vive con miedo porque en cualquier momento el sujeto puede salir de prisión e irla a buscar, ya que se enteró que presentó cargos en su contra por lesiones, ya que en esa última visita el prisionero la agredió físicamente para no se fuera.

Por ese mismo motivo es que la mujer prefirió estar en el anonimato, lo cual avalaron las autoridades que buscan que su integridad no esté en peligro.

