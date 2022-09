¿Quién es Francisco Ranieri, el jugador del Inter de Miami que se tatuó la firma de Messi?

Hace unos días causó sensación el arquero del equipo juvenil del Inter de Miami, debido a que consiguió la firma de Messi y de inmediato fue a tatuársela para llevarla por siempre en su brazo izquierdo, pero, ¿quién es este chico que le dio la vuelta al mundo por su video viral?

Su nombre es Francisco Ranieri, es un guardameta que nació en Argentina y empezó su andar futbolístico en las fuerzas inferiores de Lanús, equipo del que dio el salto al Inter de Miami, donde transita por las fuerzas formativas desde el 2020, con la esperanza de debutar algún día con el primer equipo en la MLS.

Su origen explica la gran emoción que transmitió en el video y en la publicación que realizó tras conseguir la firma del jugador más importante de su país actualmente, aunque no fue el único con el que convivió, ya que también se tomó fotografías con muchos de los elementos albicelestes que ocuparon las instalaciones del Inter de Miami para preparar su encuentro del fin de semana pasado contra Honduras.

¿Cuál es la historia del tatuaje?

En días recientes se viralizó el video que sacó a la fama a Ranieri, en el que clip se ve a Messi firmando el brazo izquierdo del cancerbero ante el asombro de sus jóvenes compañeros. Posteriormente la toma corta y surge otra en la que ambos posan juntos y Ranieri muestra su brazo con la rúbrica fresca, después se dan la mano y cambia la toma. A continuación, el jugador de Miami aparece en un estudio de tatuajes poniéndole tinta indeleble a su piel para quedarse con el nombre de su ídolo para siempre.

“El mejor día de mi vida. Ayer cumplí un sueño. Compartí cancha con los jugadores que admiro, con mi selección. Conocí a mi ídolo, el mejor jugador de la historia, una persona increíble dentro y fuera de la cancha, mi ejemplo a seguir. La emoción al verte y ver que aceptaste firmarme el brazo es indescriptible. Leo, me cumpliste un sueño y cada día que mire mi brazo recordaré la emoción que sentí al conocerte. No puedo decir con palabras lo grande que eres“, escribió entusiasmado en una publicación donde compartió fotos del inolvidable momento. View this post on Instagram A post shared by Francisco Ranieri (@franranieri04)

