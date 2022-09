Portero argentino del Inter Miami se tatuó la firma que le hizo Messi en el brazo

Lionel Messi sigue generando y desatando pasiones a cada rincón por dónde pasa. En esta ocasión tuvo un encuentro con un joven portero argentino que hace vida en las inferiores del Inter Miami, Francisco Ranieri, formado en Lanús y que le hizo una petición especial al 10.

Ranieri le pidió a su ídolo Lionel Messi que por favor le firmara el brazo, petición que el astro del PSG aceptó sin ningún inconveniente. Así lo reseñó el portal Somos Invictos, cabe destacar que pocas horas después el portero argentino salió a tatuarse la firma del siete veces ganador del Balón de Oro y considerado por muchos como el mejor de la historia.

El encuentro con Lionel Messi

El encuentro del portero Francisco Ranieri con Lionel Messi se dio en las instalaciones del Inter Miami, desde donde la Selección Argentina se ha venido preparando para afrontar su próximo juego ante Jamaica en otra fecha FIFA.

Cabe señalar que Argentina viene de golear a Honduras y Messi salió como el ídolo de la afición y hasta del equipo contrario que al finalizar el encuentro permanecieron en el estadio en búsqueda de fotos y autógrafos con el astro del PSG.

Goleada vs Honduras ✅

Leo Messi encendido ⚽⚽

34 partidos invictos 🔥



🇦🇷 @Argentina es cosa seria para la #FIFAWorldCup 2022 pic.twitter.com/WVnQGbAfuf — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 24, 2022

Las palabras de Francisco Ranieri

Luego del emotivo encuentro con Messi y el tatuaje que se hizo Francisco Ranieri, el portero decidió compartir el momento a través de las redes sociales. El portero del Inter Miami describió el momento como el mejor de su vida.

“El mejor día de mi vida. Ayer cumplí un sueño. Compartí cancha con los jugadores que admiro, con mi selección. Conocí a mi ídolo, el mejor jugador de la historia, una persona increíble dentro y fuera de la cancha, mi ejemplo a seguir! La emoción al verte y ver que aceptaste firmarme el brazo es indescriptible” escribió a través de su cuenta en Instagram. ¡Directo al tatuador! Francisco Ranieri llevará para siempre en su piel la firma de Lionel Messi. pic.twitter.com/Onoxz1vATL— SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2022

“Leo me cumpliste un sueño y cada día que mire mi brazo recordaré la emoción que sentí al conocerte. No puedo decir con palabras lo grande que sos. Tanto sacrificio y tantas cosas dejadas de lado, para vivir sueños como el que me tocó vivir ayer. Las oportunidades que me está dando este deporte, escribió el joven guardameta argentino a través de sus redes sociales, sin duda un momento que recordará toda la vida.

