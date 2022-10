Pequeñas empresas presenta demanda para bloquear el programa de cancelación de deuda estudiantil

Abogados que representan a un grupo de pequeñas empresas presentó una demanda para bloquear la iniciativa del presidente Biden de perdonar la deuda de préstamos estudiantiles porque aseguran que no cumplió con los procedimientos federales al no consultar la opinión del público al respecto. El presidente se ha enfrentado a varias demandas en contra del plan porque no consideran que sea óptima la iniciativa.

La demanda fue presentada por Job Creators Network Foundation, los cuales tienen como primer argumento que la administración de Joe Biden violó los procedimientos federales al no buscar la opinión del público sobre el programa.

Elaine Parker, presidenta de Job Creators Network Foundation, no está de acuerdo con el programa y se quejó de que no hace nada para abordar que aumentará en la matrícula universitaria.

“Este rescate va a afectar a todos en este país debido al tamaño masivo del programa. Y todos deberían tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista al gobierno. Estas universidades deben rendir cuentas por esta crisis de deuda estudiantil”, explicó Parker.

Seis estados republicanos presentaron demanda

Esta no es el primer requerimiento que se interpone en contra de la iniciativa, ya que seis estados que son liderados por republicanos también presentaron una demanda acusando a la administración Biden de extralimitarse en sus poderes ejecutivos. La demanda fue presentada en en el Tribunal Federal de Missouri.

Una solicitud por separado fue presentada en Indiana, en donde denominan a la propuesta como una extralimitación ilegal que aumentaría las cargas impositivas estatales para algunos estadounidenses a quienes se les perdona la deuda.

Un juez federal en Wisconsin desestimó una demanda de la Asociación de Contribuyentes del Condado de Brown, que también buscaba bloquear la decisión del presidente y dictaminó que el grupo no tenía derecho a presentar la demanda.

En Texas sucedió lo mismo, cuando una solicitud legal presentada contra el Secretario de Educación de los Miguel Cardona, porque no están de acuerdo con la forma en que se desarrolló el plan y alegan que la administración de Biden violó los procedimientos de notificación y comentarios de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El secretario de Educación, Miguel Cardona afirmó que el nuevo programa de condonación de deuda de préstamos estudiantiles de la administración de Joe Biden ayudaría a disminuir los incumplimientos en los pagos de la deuda estudiantil e impulsaría la economía y rechazó las reclamaciones de los republicanos contra el mismo.

El programa de condonación de deuda de Biden cancelará $10,000 en deuda de préstamos estudiantiles para personas que ganan menos de $125,000 al año o para hogares que ganan menos de $250,000. Los beneficiarios de la beca Pell, que generalmente demuestran una mayor necesidad financiera, serán elegibles para recibir $10,000 adicionales.