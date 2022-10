Usando un corset verde Ángela Aguilar se pone a bailar animosamente

El año pasado Ángela Aguilar dio a conocer que antes de salir al escenario le gusta estar unos momentos sola, pero ahora sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video en el que aplica una “terapia de baile” en los minutos previos a su show. Usando un ajustado corset de color verde y pantalones estampados ella saltó muy divertida, mientras se escuchan voces en su camerino.

Hace algunos días la cantante cumplió 19 años, y lo celebró publicando una serie de fotografías en las que posa sentada sobre uno de los baúles en los que transportan equipo de audio; para la ocasión ella optó por un total look negro compuesto por top, botines y pantalones de piel. Las imágenes llevan hasta el momento más de 454,000 likes.

Cualquier lugar es bueno para que Ángela se tome selfies con las que complace a sus fans. Durante un viaje hizo una pausa cuando estaba en un restaurante para fotografiarse frente a un espejo, luciendo un top estampado que resaltó su minicintura. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

