Canelo Álvarez prepara serie animada sobre su vida: ¡será sólo para adultos!

La leyenda del boxeo Saúl ‘Canelo’ Álvarez continúa diversificándose con nuevos proyectos y en el último promete mostrar su vida como nunca antes a través de una serie animada sólo para adultos, en colaboración con las casas productoras Cartuna y Campanario Entertainment.

El propio ‘Canelo’ Álvarez, que en el 2023 debutará en la película ‘Creed 3’. le dijo a la revista Variety que se siente “muy emocionado” de poder contar su historia a través de este nuevo proyecto que seguirá su viaje a la cima del boxeo, y a la par espera que sume nuevos seguidores a la magia de este deporte.

Como productor ejecutivo y escritor de esta serie animada está Erick Galindo, que ha trabajado en producciones como ‘The Ballad of Chalino Sanchez’ y ‘Out of The Shadows: Children of 86’, y James Belfer, Adam Belfer y Mike Flavin, de la empresa Cartuna también serán productores ejecutivos junto a Jaime Dávila y Rico Martínez de Campanario Entertainment.

Sobre este proyecto, Jaime Dávila comentó: “Contar historias latinas que resuenen con audiencias globales siempre ha estado en el centro de los objetivos de Campanario. Tener la oportunidad de contar la historia de ‘Canelo’ Álvarez con la ayuda de Erick Galindo, otro escritor mexicano único en su tipo y muy estimado, es un honor increíble para nosotros. Las historias latinas merecen ser contadas en todos los formatos, y esperamos crear un mundo animado dinámico con nuestros socios en Cartuna”.

La serie, que aún no tiene nombre, se encuentra en etapas de desarrollo y se espera que llegue a las redes sociales y compañías de streaming a finales del presente año.