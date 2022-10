Paro ferroviario 2022: ¿qué implicaciones traería y qué piden los trabajadores?

Luego de que el lunes uno de los sindicatos ferroviarios más grandes del país rechazara su acuerdo con los ferrocarriles de carga están latentes las amenazas de una huelga ferroviaria que podría debilitar la economía.

Después de 20 horas seguidas de negociaciones en septiembre y la presión del presidente Joe Biden para llegar a un acuerdo, la mayor parte de los miembros del sindicato de la División de Empleados de Brotherhood of Maintenance of Way votaron en contra, luego de que se les ofreciera un contrato de cinco años.

Mientras que Tony Cardwell, presidente del sindicato, comentó que el acuerdo no hizo lo suficiente para abordar la falta de tiempo por enfermedad pagado o mejorar las condiciones de trabajo.

Al final, el sindicato acordó posponer cualquier posible huelga hasta que el Congreso se reúna otra vez a mediados de noviembre, lo que dará más tiempo a las negociaciones.

El período de enfriamiento garantiza que la economía “no esté bajo una amenaza inmediata”, dijo la secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Robyn Patterson.

“Representaría un desastre económico”

A principios de 2022, los trabajadores ferroviarios amenazaron con ir a huelga después de que fracasaran más de tres años de negociaciones contractuales, ellos piden un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.

De estallar la huelga nacional de ferrocarriles, expertos de la industria señalan que cerraría el 30% del transporte de carga en Estados Unidos y representaría un desastre económico.

“Una huelga ferroviaria nacional sería un desastre económico: congelaría el flujo de mercancías, vaciaría los estantes, cerraría los lugares de trabajo y aumentaría los precios tanto para las familias como para las empresas”, dijo en septiembre la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de EE.UU., Suzanne Clark.

Asimismo, los viajes en tren se verían interrumpidos porque los ferrocarriles de carga poseen y mantienen casi todas las vías del sistema de Amtrak.

