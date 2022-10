VIDEO: Belinda se encuentra con uno de sus ex en el aeropuerto ¿Christian Nodal eres tú?

Belinda se presentó en el Auditorio Benito Juárez en Las Fiestas de Octubre, festival que se lleva a cabo en Guadalajara, ahí la rubia se presentó ante miles de personas que corearon uno a uno sus éxitos desde “Sapito” hasta su más reciente éxito “A las 12” que grabó junto con Ana Mena.

Belinda, sorprendió a propios y extraños al llegar al aeropuerto acompañada de dos hombres, uno de ellos presuntamente fue su ex novio hace unos años, y no se trata de su ex prometido Christian Nodal.

Y aunque no se sabe las razones por las que estaban juntos, Belinda llegó acompañada de los integrantes del Grupo Motel, Rodrigo Dávila y Billy Méndez, este último habría sido con el que la involucraron.

A su llegada al aeropuerto la rubia portó un pantalón y tenis en color amarillo neón, un crop top en negro y gafas de sol, mientras que los integrantes de Motel iban con prendas negras, en el video que fue compartido por el programa “El Gordo y la flaca”, solo se les ve a los tres platicar, pero no se escucha lo que dicen.

Aunque nunca se comprobó y ninguno de los dos aceptaron su romance, en varias ocasiones fueron vistos muy juntitos, saliendo de fiestas por allá del año 2007.

Y es que presuntamente no habrían querido dar detalles de su noviazgo pues Belinda acababa de terminar su relación con Giovanni Dos Santos, por lo que no quería más escándalos alrededor de ella.

Pese a la discreción de ambos músicos, su relación fue muy breve y de acuerdo con las imágenes que se publicaron, y terminaron sin problemas pues tienen una gran relación actualmente.

Si algo ha causado gran polémica en la vida de Belinda son sus relaciones amorosas, sobre todo la que sostuvo con Christian Nodal con quien incluso estuvo a punto de casarse, pero las cosas no terminaron muy bien.

El primer amor de Belinda fue su entonces compañero de telenovela, Christopher Uckerman y aunque fue un noviazgo inocente pues ambos eran niños todavía, la rubia recuerda que sí sufrió por él, pues éste la cortaba sin decirle nada y solo con señas.

Luego del ex RBD, siguió uno de los hombres más importantes en su vida, el futbolista Giovani Dos Santos, con quien tuvo su primera relación formal no solo ante su familia sino también ante la prensa.

Tras la fallida relación entre Gio y Belinda, la rubia siguió su historial amoroso con relaciones breves con Billy Méndez de Motel, Pepe Díaz, Jay de la Cueva, Mohamed Morales, Octavio García “El Payo”, Mario Domm y presuntamente también tuvo un fugaz romance con Maluma, aunque cabe aclarar que ninguno de los mencionados fue confirmado por alguno de los involucrados.

