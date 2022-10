VIDEO: Belinda decidirá si Christian Nodal puede dar o no un concierto en México, asegura AMLO

A pesar de que ya más de ocho meses de la separación entre Belinda y Christian Nodal. La famosa pareja de cantantes sigue dando de qué hablar. En esta ocasión el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador los puso en los reflectores.

Y es que durante su famosa “Mañanera” de este miércoles, Obrador volvió a dar un guiño para que Nodal dé un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Eso sí, siempre y cuando Belinda, expareja del cantante y promotora de la Cuarta Transformación, esté de acuerdo.

Así lo dio a conocer el mandatario y adelantó la posible fecha del evento multitudinario. Este sería el 1 de diciembre de este año, cuando se cumplen cuatro años de la toma de protesta del tabasqueño.

“Le tomamos la palabra a Nodal para ver si lo invitamos. Ya dijo que no va a cobrar para el Zócalo. Podría ser el primero de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día”

Sin embargo, el mandatario mexicano advirtió que primero sería consultada la expareja sentimental del artista originario de Caborca, Sonora. Cabe recordar que la intérprete de “Luz sin gravedad” es una fiel seguidora de la Cuarta Transformación y hasta ha sido parte de conciertos, como el primer AMLO Fest, con el que se celebró la victoria del presidente en las urnas.

“Nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, porque ella se portó muy respetuosamente con nosotros, ella siempre se ha portado muy bien con nosotros. Yo la invito, pero, si no puede asistir, que no dé su opinión; si está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal” ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Esta no es la primera vez que López Obrador le abre la puerta a una presentación del autor de “De los besos que te di” en el corazón de la CDMX. Hace unas semanas, tras celebrar que el Grupo Firme congregó a 280 mil personas en el Zócalo capitalino, dijo que otros artistas podrían presentarse de forma gratuita como Nodal y Belinda.