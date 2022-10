Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en vivo, LaLiga en directo

¡Se juega el partido más importante del futbol español! Este sábado, Real Madrid y Barcelona se verán las caras una vez más, en una nueva edición de El Clásico. Tú podrás verlo en fuboTV y además, disfrutar de una buena promoción para nuevos suscriptores.

Cómo ver Real Madrid vs Barcelona

Fecha: 16 de octubre

Hora: 10:15 am ET / 7:15 am PT

TV: ESPN Deportes

Ambos equipos están empatados en lo más alto de la tabla, previo a un partido que definirá al mandamás del futbol español. No te pierdas cada acción del partido en cualquiera de tus dispositivos con fuboTV

El Real Madrid quiere hacer pesar su estadio

El Santiago Bernabéu deberá ser una fortaleza para el Real Madrid este fin de semana. El equipo de Carlo Ancelotti llega con la moral en alto, manteniendo el invicto tras ocho jornadas disputadas.

Sin embargo, los blancos vienen de una complicada victoria ante el Getafe, por la mínima, el pasado fin de semana. Además, empataron a media semana en su visita al Shakhtar Donetsk, por la Champions League.

Este será el cuarto partido como local para los merengues, que tienen récord de dos victorias y un empate, habiendo recibido gol en todos esos encuentros, algo negativo para ellos.

El Barcelona necesita un resultado positivo

El Barcelona aún no encuentra su mejor versión pero ha logrado un gran arranque de temporada liguero. Ahora, el equipo de Xavi Hernández espera dar un golpe de autoridad en la capital española.

El cuadro blaugrana venció al Celta de Vigo por la mínima la semana pasada y se mantiene como el equipo más goleador, con 20 tantos, así como la mejor defensiva, habiendo permitido únicamente un tanto.

Sin embargo, llegan con la moral baja tras haber empatado a media semana ante el Inter, por la Champions League, en un resultado que les tiene al borde de la eliminación en la fase de grupos, por segundo año consecutivo.

El dato relevante

Robert Lewandowski ha colaborado en once (nueve goles y dos asistencias) de los 20 goles del Barcelona esta temporada.

El Clásico Español se juega este fin de semana, en un duelo por el liderato de LaLiga, entre los únicos dos invictos hasta el momento. Si aún no sabes donde ver el Real Madrid vs Barcelona en español, puedes ver los 90 minutos de este partido en las pantallas de fuboTV.

