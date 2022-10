“Es horrible”: América lanza jersey de edición especial por su aniversario 106 y sus fans lo critican

El Club América cumplió 106 años de existencia este miércoles 12 de octubre y, como parte de los festejos, lanzaron un jersey de edición especial; sin embargo, la respuesta de la gente no fue la que esperaban.

La camiseta se divide a la mitad por un corte transversal, de un lado es amarilla y del otro lado azul, mientras que en las mangas se invierten los colores. A la altura del estómago tiene la palabra “América” impresa y por encima de la letra “i”, del lado izquierdo, tiene el escudo del equipo y un poco más arriba y más a la izquierda tiene el logo del 106 aniversario.

El equipo fue el encargado de dar a conocer el jersey con un video en sus redes sociales y, allí mismo, en los comentarios, fue donde la gente lanzó sus críticas por el diseño.

Si fuera @eazcarraga ahorita terminaba el contrato con @Nike, cómo es posible que saquen ese tipo de playeras espantosas. — Profe Cejudo🍥 (@CejudoProfe) October 12, 2022

“¿Cómo es posible que saquen este tipo de playeras espantosas?”, “Parece diseño de jersey de barrio”, “Qué bueno que están limitadas, porque está horrible”, “Es realmente horrible. Es preferible no sacar nada antes que sacar cosas así de feas”, “No es posible que no saquen un diseño decente ni por el aniversario” y muchas otras frases contundentes se pueden leer sobre la publicación, algo que dejó muy claro que a los fans no les agradó esta camiseta. Si soy súper americanista pero esta horrible no mamar— AeroCrisz el de tuirer💎 (@aerocrisz) October 12, 2022 pic.twitter.com/cjZ9M6i58G— NBA CHAMPS 🏆💍💙💛 (@carlosh664) October 12, 2022

Para los que sí les agradó, que fueron un porcentaje muy bajo de los que se manifestaron, el club mencionó que tendrá un costo de $1,099 pesos, es decir $55 dólares, y que habrá pocas piezas disponibles.

