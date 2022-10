“Fiestas buchonas”, la tendencia que alude a la cultura del narcotráfico

Aunque las fiestas temáticas nunca pasan de moda, existe una tendencia para llevar a cabo celebraciones con vestimenta y accesorios que hacen referencia a todo lo que rodea a la cultura del narcotráfico.

Este tipo de festejos es conocido como “fiestas buchonas”, y cada vez se hacen más frecuentes en las redes sociales, en donde las personas comparten fotos del evento, luciendo colorida vestimenta, portando armas falsas o fajos de billetes, entre otras cosas.

Un ejemplo es el de Bianca, una joven que decidió celebrar su cumpleaños número 28 con una fiesta buchona debido a que lo consideró un tema de moda, tal como lo declaró en entrevista para el diario Excélsior.

“No es como que mi sueño siempre haya sido andar con un maleante o ser una muñeca de la mafia… No me llama la atención el narcotráfico, sino la manera exótica en que las mujeres que pertenecen a ese medio se visten o se ven”, declaró la joven, cuyo nombre real fue modificado a petición de ella.

De esta manera, buscó ropa y accesorios para crear un ambiente como el que se describe en series y películas referentes al tema del narcotráfico, e invitó a que sus amigos hicieran los mismo para la celebración.

“Fue como una fiesta de disfraces, pero con una temática. Además, vivo en Sonora y aquí en el norte es muy común ver mujeres así”, señaló la entrevistada, quien agregó que no por eso aplaude la vida de los narcos.

“No los juzgo ni nada, solo no se me hace un buen camino por el cual irse, porque el dinero fácil nunca dura. Aparte de que la mayoría no termina bien, pero también entiendo que hay lugares donde no hay universidades ni preparatorias, pero sí hay narcotraficantes y sicarios en camionetas grandes o viviendo con lujos”, indicó.

Globos metálicos de color dorado, fajos de billetes de juguete, armas de plástico, piñatas que simulan ser botellas de alcohol y fotografías de reconocidos narcotraficantes componen los paquetes decorativos que, incluso, ofrecen diferentes negocios a través de redes sociales.

Sin embargo, este tipo de festejos no son bien vistos por todos, y mucho menos si los involucrados son funcionarios del gobierno, tal como ocurrió recientemente en una oficina del ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

#México | Organizan "fiesta buchona" en el Ayuntamiento de Mazatlán con armas de juguete



El alcalde dijo que ya investiga la fiesta en una de las oficinas, con asistencia de funcionarios y empleados con vestimentas que asemejan a grupos delictivos – https://t.co/lKHXIWNpqs pic.twitter.com/7iPHlNhUN9— Antena San Luis (@AntenaSanLuis) October 7, 2022

La sede del evento fue la oficina de David Ibarra Olmeda, director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Mazatlán, y las fotos causaron indignación entre los usuarios.

Al respecto, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, señaló que es inaceptable este tipo de festejos, pues van en contra de la política que se impulsa para inculcar los valores y desterrar este tipo de actos que promueven la apología del delito.

