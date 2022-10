¿Realmente vale la pena comprar el seguro de hogar que vende Costco?

Es bien sabido que en Costco puedes encontrar de todo: desde un pollo rostizado de $4.99 dólares hasta un juego de cuatro llantas para tu automóvil. En general, la cadena de tiendas tipo club tiene un sinfín de productos, muchos amados por sus clientes, y otros no tanto.

Además de los productos de Costco de los que comúnmente se habla en redes sociales y en foros de internet, ¿sabías que también puedes obtener un seguro de hogar como parte de su próximo viaje de compras?

Si cuentas con membresía de Costco puedes suscribirte al seguro de hogar CONNECT, que se ofrece mediante una asociación de la compañía con American Family Insurance.

Entre los beneficios exclusivos que se ofrece por hacer el cambio a CONNECT se encuentra descuentos de alrededor de $587 dólares en el primer año, así como reembolso por reparación de vidrios y asistencia para cerrar el hogar.

Los beneficios estándar de la póliza también incluyen protección contra robo de identidad, cobertura contra robo de tarjetas de crédito y cheques fraudulentos, así como protección de “propiedad refrigerada” (cuando hay un corte de electricidad y se estropea la comida recibirás dinero para comprar alimentos en Costco).

Por otra parte, si aprovechas el seguro de automóvil que también ofrece la cadena de tiendas, podrías ser elegible para descuentos de diversas pólizas para que su factura mensual sea aún más asequible.

Ante la serie de beneficios sitios de reseñas al consumidor, como Value Penguin, de Lending Tree, han calificado el seguro como una “mala elección” debido a sus tarifas más caras que las demás, de $999 dólares al año, es decir, un 6% más que el costo promedio de otras pólizas.

Otra parte del problema es que los suscriptores de American Family Insurance solo tienen una red de 2,000 agentes en todo el país y no hay agentes locales, en contraste con los 19,000 que tiene State Farm.

Value Penguin dio dos de las cinco estrellas a este seguro debido a que los planes CONNECT han sido citados por largos tiempos de procesamiento de reclamos.

Por su parte, This Old House calificó con 78.25 en escala de 100 puntos al programa de Costco. Entre las quejas dijo que sólo está disponible en 44 estados del país y su servicio no está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El sitio web especializado en defensa del consumidor Clark.com dijo que “Costco ofrece precios excepcionales a los miembros en muchos productos y servicios, pero no hay garantía de que esas sea una de esas grandes ofertas”. También dijo que CONNECT tiene malas calificaciones del servicio al cliente, con “más quejas relacionadas con la satisfacción del cliente que el promedio para una empresa de su tamaño”.

Al final, el cliente es quien tiene la última palabra. Revisar personalmente el plan y compararlo con otros ayudará a tener un mayor criterio y elegir según convenga.

