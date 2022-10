5 artículos de Costco que obtienen miles de quejas de los clientes 

No todo lo que pasa en el interior de las tiendas tipo club Costco es miel sobre sobre hojuelas. Aunque es común encontrar varios comentarios positivos sobre algún producto o servicio de alguna de sus ubicaciones, también hay ciertos puntos negativos que no siempre salen a la luz.

A través de foros de internet, usuarios compartieron sus experiencias sobre ciertos productos, que a sus criterios, recibieron las peores calificaciones.

1. Bolsas de papas

Por ejemplo, algunos cibernautas dijeron que las bolsas de papas rojas de Costco, comienzan a estropearse dos semanas después de la compra. Sitios especializados en internet dicen que estos paquetes normalmente llegan a permanecer en los estantes hasta cinco semanas, lo que acelera su proceso de descomposición desde antes de ser comprados.

2. Aguacates

Otros productos que no obtuvieron buenas puntuaciones fueron los aguacates. Un usuario compartió fotos de unas piezas recién compradas que ya tenían moho. Cibernautas coincidieron que a menudo este tipo de alimentos de la mano de otros frutos no reciben un trato suficiente para prolongar su vida útil.

3. Chicken Bake

Uno de los productos consentidos del área de comidas de Costco podría estar cayendo de la gracia de algunos consumidores después de registrar a principios de julio un aumento de $1 dólar en su precio para venderse ahora en $3.99 dólares.

“Básicamente es sólo una baguette cara con un tuvo delgado de queso salado adentro. Las últimas dos que he probado apenas tenían pollo”, dijo uno de los usuarios, en declaraciones que cita el medio Eat This Not That.

Aunado a este producto, otros usuarios han cuestionado otros alimentos icónicos como la pizza y el hotdog.

4. Huevos duros Kirkland

Aunque un usuario recibió más de 400 votos de desaprobación en Reddit, este producto divide opiniones. Mientras hay personas que dicen que su sabor es “extraño”, hay quienes dicen que no han tenido problemas con ellos al grado que los consumen con alta frecuencia.

5. Tocino canadiense Jones Dairy Farm

Para cerrar el listado, el tocino canadiense sin curar de esta marca ha recibido diversas quejas por su calidad, al grado que el propio fabricante envió cartas de disculpa a todos los miembros de Costco que lo habían comprado.

“Hemos identificado un problema de calidad que podría causar que el producto tenga una apariencia viscosa. Este no es un problema de seguridad alimentaria y no hay riesgo para la salud al consumir el producto”, dice parte del comunicado subido al foro.

Así como hay ciertos artículos de Costco que reciben diversas críticas, también hay otros que brillan por sus excelentes reseñas en los foros de internet, como el pastel de cereza con queso, las galletas con chispas de chocolate finas de Kirkland y los muffins streusel de calabaza.

Te puede interesar:

-Por qué Costco podría vender gasolina a todos los compradores en Nueva Jersey, otra vez

-Qué es la “estrella de la muerte” en Costco y por qué es importante saberlo

-A qué se refiere el CFO de Costco con decir que el precio del combo de hotdog y soda por $1.50 dólares es “para siempre”