Biby Gaytán regresa a la pantalla chica con un melodrama que provocará la nostalgia del público

Luego de mucho tiempo de espera, el público finalmente volverá a ver a la actriz mexicana Biby Gaytán en acción con la reprogramación de uno de sus melodramas más icónicos: ‘Dos mujeres un camino”. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue a través de redes sociales donde se dio a conocer el regreso de la reconocida historia protagonizada por la esposa de Eduardo Capetillo, Laura León y Erik Estrada, por el canal Tlnovelas.

Será a tres décadas de dar vida a “Tania”, Biby Gaytán volverá a entrar en las pantallas de miles de personas con la retransmisión de dicho melodrama a partir del próximo 18 de octubre.

La también cantante no ha dejado pasar la oportunidad de hablar maravillas de la producción y recordar con cariño los momentos que vivió durante las grabaciones en compañía de sus compañeros de escena, especialmente Laura León.

“Un beso a mi Lau que la amo. Eres lo máximo Lau. Todavía recuerdo esas grabaciones donde llorábamos de risa y cómo nos la pasábamos, tesoro“, dijo Biby Gaytán recientemente ante varios medios de comunicación.

Así lucía Biby Gaytán cuando protagonizó ‘Dos mujeres un camino’

La noticia de la retransmisión de ‘Dos mujeres un camino’ generó emoción entre los seguidores de la famosa, pues representa una oportunidad de “hacer un viaje al pasado” y recordar sus inicios, así como recordar cómo lucía durante esta época. View this post on Instagram A post shared by Biby Gaytan||fan page♡ (@bibygaytanfan)

Y es que no podemos olvidar que desde su debut en televisión, Biby Gaytán se robó el corazón de millones gracias a su talento, carisma e inigualable belleza. Dentro de los atributos que más destacaron fue su larga cabellera pelinegra, mirada penetrante y silueta de infarto. View this post on Instagram A post shared by Fans de Biby Gaytán (@bibygaytanfans)

Te puede interesar:

• VIDEO: Hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán debuta como actor en serie de Netflix

• Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se envían lindos mensajes para celebrar 28 años de matrimonio

• Biby Gaytán presume impactante belleza a sus 50 años posando con short y body escotado por la espalda