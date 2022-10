En 100 años las alergias y las migrañas ya no serán un problema, según una nueva investigación

Una nueva encuesta realizada a 2000 adultos estadounidenses reveló que muchos son optimistas sobre el futuro de la medicina y pueden imaginar un futuro en el que las migrañas (52 %), las alergias (47 %) y el resfriado común (43 %) no sean tan frecuentes.

Las alergias también pueden provocar dolores de cabeza, por ejemplo, a menudo quienes las padecen, tienen dificultades para dormir y la fatiga es un desencadenante común de la migraña.

El sondeo realizado por OnePoll en nombre de Tivic Health, descubrió que, debido a sus alergias, casi siete de cada 10 personas (69 %) tienen problemas para disfrutar la temporada de otoño.

El informe destaca que las alergias estacionales de al menos 56% de los participantes, les impiden participar plenamente en actividades al aire libre como caminatas y sesiones de fotos con temas de otoño.

Pero tres de cada cinco (62%) personas creen que la mayoría de las dolencias y alergias comunes se curarán o controlarán dentro de 100 años.

Por otra parte, dos tercios de los encuestados con alergias dijeron que sus síntomas han empeorado con los años, incluido el 75 % de los del noreste y más de la mitad atribuye esto al aumento de la contaminación interior y exterior (58 %) y al aumento de las temperaturas (56 %).

“Saber qué plantas causan alergias estacionales es una parte de la ecuación, pero no se puede evitar por completo los desencadenantes de alergias debido a que están presentes a lo largo de un día típico, como cuando se pasea al perro o se hace ejercicio al aire libre”, dijo Alan Goldsobel, MD, miembro de la junta asesora médica, Tivic Health y alergólogo de Allergy and Asthma Associates of Northern California.

Medicamentos para la alergia

Goldsobel explicó que los medicamentos para la alergia pueden ser útiles y existen alternativas seguras a los medicamentos para la alergia.

Además, para la congestión nasal y la presión y el dolor de los senos paranasales, existen medicamentos que pueden brindar alivio a corto y largo plazo, sin causar somnolencia ni interferir con la rutina diaria.

No obstante, hay otros aspectos positivos, como el hecho de que los encuestados emplearon el uso de la tecnología para controla regularmente su frecuencia cardíaca y su presión arterial (31 %) y otro 54% usa un reloj inteligente o rastreador de actividad física.

