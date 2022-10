Estudio afirma que signos de demencia se pueden detectar 10 años antes del diagnóstico

Ahora es posible detectar la demencia en un paciente casi una década antes de que se le diagnostique, de acuerdo a un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Cambridge.

Con estos hallazgos es posible evaluar a los pacientes en riesgo que califican para un tratamiento médico temprano para reducir su riesgo de demencia.

Actualmente, más de 6 millones de estadounidenses de cada edad tienen Alzheimer y se estima que 6.5 millones de habitantes de este país de 65 años y mayores están viviendo con este tipo de demencia en 2022, según la Alzheimer´s Association.

Según reseña Fox News, los nuevos tratamientos tienen el potencial de volverse más ampliamente disponibles para ensayos clínicos.

Los investigadores utilizaron información de la base de datos del Biobanco del Reino Unido para buscar deficiencias relacionadas con la demencia, incluida la resolución de problemas y el recuerdo de números.

“Cuando revisamos las historias de los pacientes, quedó claro que mostraban algún deterioro cognitivo varios años antes de que sus síntomas fueran lo suficientemente obvios como para provocar un diagnóstico”, explicó el autor del estudio, Nol Swaddiwudhipong, en un comunicado a Bloomberg.

Además, en el estudio publicado en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, explican que las deficiencias a menudo eran sutiles, pero en varios aspectos de la cognición.

“Este es un paso para que podamos evaluar a las personas que corren mayor riesgo, por ejemplo, las personas mayores de 50 años o las que tienen presión arterial alta o no hacen suficiente ejercicio e intervenir en una etapa más temprana para ayudarlas a reducir su riesgo“, dicen.

Signos de demencia

Los investigadores de la base de datos de Cambridge también tenían información sobre la memoria, los tiempos de reacción, la fuerza de agarre, la pérdida de peso y la cantidad de caídas.

Mediante la obtención de estos datos, los investigadores pudieron determinar si había signos de demencia en función de cuándo se recopilaron los datos por primera vez, aproximadamente de cinco a nueve años antes de su diagnóstico.

Algunas de las tendencias y signos que encontraron los investigadores fueron que las personas que tenían más probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer tenían más probabilidades de haber caído dentro de los 12 meses posteriores a su diagnóstico completo.

Además, los pacientes que desarrollaron la enfermedad tenían dificultades para resolver problemas, tiempos de reacción, memoria prospectiva y relacionamiento de parejas. Para cada condición analizada por los científicos, siempre se informó de mala salud, a veces años antes del diagnóstico.

