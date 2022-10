9 desayunos de comida rápida que debes dejar de consumir en Estados Unidos

El día a día en Estados Unidos muchas veces obliga a despertarse, salir corriendo al trabajo y de camino pasar por algo de comer. Lamentablemente no siempre las personas pueden apartar tiempo para preparar un desayuno saludable.

Y aunque miles de restaurantes se han adaptado a ofrecer las mejores comidas, lamentablemente los menús contienen grasas, carbohidratos, azúcar y sal para hacerlos deliciosos pero no tan nutritivos.

EatThis,NotThat consultó a un grupo de expertos para ayudarnos a tachar de nuestra lista los 9 peores alimentos.

1 Muffin de pastel de café Dunkin’

Un muffin contiene 590 calorías. “No todos los muffins son iguales y la mayoría están repletos de carbohidratos refinados, azúcar y grasas”, dijo Trista Best, RD de Balance One Supplements.

Los carbohidratos refinados son aquellos que no tienen nutrientes beneficiosos como la fibra, las vitaminas B y el hierro, lo que los convierte en calorías vacías.

2 Bagel de canela y manzana Einstein Bros

Un BAGEL puede tener hasta 450 calorías. Este termina pareciéndose mucho más a un pastel gracias a que es solo carbohidratos vacíos con muy poca fibra, explica Juliana Tamayo, RD, MS en LDN en FitnessClone.com.”

3 Galleta monstruosa de Carl’s Jr.

Un BISCUIT aporta unas 850 calorías a nuestro organismo. Este sándwich de galleta viene con salchicha, tocino, queso y huevos, también contiene casi la mitad de las calorías de un día y una tonelada de grasa en cada porción.

De hecho, su contenido de sal excede la recomendación de la FDA sobre el sodio que debemos comer todos los días.

El tocino tiene un alto contenido de sodio, grasas saturadas y nitritos, por lo tanto eleva los niveles de colesterol en la sangre y al mismo tiempo, provocará la retención de líquidos, explicó Tamayo.

4 Parfait de yogur de arándanos y arándanos silvestres Au Bon Pain

Por porción de 10.2 OZ aporta 370 calorías. Lo que lo hace perjudicial para un desayuno rutinario es que contiene mucha azúcar.

“Aunque generalmente se recomienda el yogur, hay algunos tipos que quizás desee evitar (…) En general, el yogur de sabor natural tiene un alto contenido de azúcar y conservantes y tiene muy poca proteína”, dijo Tamayo.

5 Barra de gelatina glaseada Dunkin’

Un STICK aporta 540 calorías. Pocas opciones de desayuno contienen azúcar y grasa como las donas. Las Dunkin’s Glazed Jelly Stick se clasifica como uno de los peores desayunos que existen. Las donas en general no le harán ningún bien a tu dieta.

6 Tropical Smoothie Cafe Chia Banana Boost con mantequilla de maní

Un smoothie contiene 770 calorías. Muchos batidos de desayuno también vienen cargados de calorías, grasas y azúcar. Este licuado matutino encuentra la manera de brindar casi la mitad de las calorías de un día en una porción, mientras te llena fácilmente de azúcar incluso antes de almorzar.

7 Gran desayuno de McDonald’s

Un pedido son 760 calorías. Aunque el desayuno debe contener la mayor cantidad de nutrientes posibles, estos son altos en grasas y las porciones son demasiado grandes. Ciertas ofertas de desayuno de McDonald’s resultan mejores para su salud que otras.

8 Dips de tostadas francesas de Carl’s Jr.

Una orden contiene 5 piezas y 500 calorías. Preparar una tostada francesa saludable en casa no es imposible. “Las tostadas francesas típicamente [tienen] altas cantidades de azúcar debido a los jarabes y aderezos que [tienen]”, dice Jesse Feder, RDN, CPT en My Crohn’s and Colitis Team.

9 Taco Bell Desayuno Crunchwrap, Salchicha

Un crunchwrap le da 730 calorías a tu cuerpo. Tiene un alto contenido de grasas, sal y carbohidratos. Aunque el artículo viene cargado de queso y salchichas, la inclusión de papas fritas no hace que este artículo sea más saludable.

“Las papas fritas […] tienen altas cantidades de grasas, más específicamente grasas saturadas, que pueden obstruir las arterias”, explica Feder.

