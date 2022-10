Amaia Montero hizo que sus fanáticos se preocuparan con una reciente fotografía en redes

La cantante Amaia Montero aseguró que se siente “destruida” en redes sociales tras publicar una imagen en blanco y negro que ha preocupado visiblemente a sus fans

En la selfie Amaia Montero aparece prácticamente irreconocible, con aspecto cansado, descuidado, expresión ausente y sin peinar ni maquillar.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la artista vasca de forma enigmática entre los múltiples comentarios que ha despertado esta fotografía, que ha publicado dos veces en su cuenta de Instagram.

Entre los comentarios, diversos seguidores preocupados por el estado de la intérprete le preguntaron como estaba, a lo que ella respondió a uno de ellos: “destruida”.

Ánimo Amaia los baches llegan, pero hay que plantarles cara y seguir luchando y tirar para adelante un abrazo”, “Amaia nosotros vamos a saltar contigo en las buenas y en las malas Montero siempre juntos”, escribieron algunos de sus seguidores, quienes le mostraron su apoyo incondicional.

Aunque no faltó quien creyera que pueda tratarse de un hacker:” ¿Acaso nadie se está dando cuenta que algo extraño está pasando con Amaia? Dejen de decir boludeces y tomen el tema seriamente. “Todos tenemos selfies así”. Dios, como si no la conociéremos y supiésemos que cuida un montón su imagen y que ha tenido que soportar comentarios como “está más gorda”, “¿qué se hizo en la cara?”, y demás vejaciones. Basta de tibiezas, esto no lo está haciendo Amaia, alguien la está perjudicando.”, escribió una de sus fans en los comentarios de la fotografía.

A 4 días de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, Amaia Montero podría estar creando consciencia sobre este tema, al igual que muchas otras celebridades, sin embargo, poco claro queda la razón que la llevo a publicar fotografía, que no tardó en convertirse en tendencia y la cual tampoco ha sido aclarada por la interprete.

Amaia Montero, quien anunció su regreso al panorama musical hace tan solo unas semanas, deja a la incógnita su más reciente fotografía y mensajes, que continúan generando la preocupación de los fans.

