Ex grandeliga Adrián González aseguró que la perseverancia es la clave para que lleguen más mexicanos a la MLB

Foto: Harry How / Getty Images

Adrián González se encuentra en Ciudad de México y desde allí aseguró que se necesita perseverancia para que más aztecas lleguen al béisbol de las Grandes Ligas y puso como ejemplo al astro de los Dodgers, Julio Urías.

Para “El Titán” se debe luchar hasta el final y aunque sabe que no es tarea fácil, asegura que no hay que decaer. “La perseverancia siempre es lo más indicado para llegar y crecer, enseñarle a las organizaciones que pueden cumplir sus requisitos porque no siempre es poner números, hay muchos que los consiguen en Ligas Menores pero nunca suben a los primeros equipos” dijo en declaraciones para el portal web Esto.

“Por ejemplo, Julio Urías subió a los 19 años pero cada quien tiene sus diferentes caminos, lo más importante es seguir luchando por lo que uno busca, y cuando uno lo hace casi siempre lo consigue”, prosiguió.

El Titán en Ciudad de México

Adrián González se encuentra en Ciudad de México para participar en el Home Run Derby que se efectuará hoy 15 de octubre y que une a ex estrellas importantes del mejor béisbol del mundo. Entre los participantes se encuentra Geovany Soto ex pelotero de los Cubs de Chicago.

También participará el gimnasta olímpico que se encuentra incursionando en el béisbol, Daniel Corral. Todos los participantes estarán compitiendo ante un estimado de 10 mil personas en el Campo Marte de la capital mexicana.

De igual forma Adrián González aseguró que el Home Run Derby X se disfrutará al máximo con los batazos por parte de la afición.

Adrián González, ex ligamayoristas, asegura que el Home Run Derby X se disfrutará al máximo con los batazos.



VIDEO: @ssantoscancha pic.twitter.com/or0KEzD0Mj — CANCHA (@reformacancha) October 14, 2022

Sobre Adrián González

Adrián González marcó una buena época en el béisbol mexicano siendo uno de los peloteros aztecas más destacados en la MLB. Fue cinco veces seleccionado al Juego de la Estrellas y ganó en dos oportunidades el Guante de Oro.

Representó a México en cuatro ocasiones durante el Clásico Mundial de Béisbol y en la Serie del Caribe con los Venados de Mazatlán conectó tres cuadrangulares en 2009 en un juego contra los Tigres de Licey de República Dominicana.

También te puede interesar

. “Tenemos que ganar o nos vamos a casa”: Dodgers encaran la eliminación contra Padres y uno de los grandes fracasos de la historia

. Clayton Kershaw afirma que el Cy Young de la Liga Nacional debe ser para Julio Urías

. Cuadrangular de Trent Grisham le da la victoria a los Padres y los pone a tiro de llevarse la serie sobre los Dodgers