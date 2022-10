Lety Calderón dice que ya le dio permiso a su hijo Luciano para celebrar su cumpleaños en un table dance

Luciano Collado Calderón, hijo mayor de la actriz Lety Calderón, siembre había querido celebrar su mayoría de edad en un table dance, por lo que ahora que está muy cerca la fecha, ya cuenta con el permiso de su famosa mamá para asistir a uno, pero no irá solo.

Así lo compartió la protagonista de la telenovela ‘Esmeralda’ durante una reciente entrevista con el programa ‘Ventaneando’, en donde reveló que ya le dio permiso a su primogénito para que visite por primera vez un table dance en compañía de sus hermanos, quienes de inmediato de “apuntaron”, aunque todavía falta hablar con sus cuñadas.

Al ser cuestionada si está de acuerdo en que su hijo vaya a divertirse, la actriz aseguró que no le ve nada de malo, por lo que incluso piensa darle dinero para que disfrute ese día pues tener síndrome de Down no le impide que viva nuevas experiencias.

“¡Claro! Que viva y lo disfrute, yo le voy a dar dinero para que se divierta. Siempre dice: ‘mesa eh, table, table’. Si todos los hombres lo han vivido por qué él no”, sentenció.

Eso sí, deja claro que no permitiría que fueran a su casa a bailarle, aunque esta fue una petición que también le hizo Luciano.

“Un día me dijo: ‘Mamá puedes invitarlas a que me bailen aquí, yo con las manos atrás, pero que me bailen aquí en la casa’, y le dije: ‘claro que no, estás loco'”, compartió.

Pero no solo eso, sino que con la mayoría de edad en México que son los 18 años, Luciano también está pensando en ir a vivir solo, por lo que la actriz confesó que el departamento que compró especialmemnte para su hijo ya está disponible, pero solo falta que el joven esté mejor preparado para mudarse.

“Él ya se quiere ir, pero he platicado mucho con él y ya le dije que hasta que no estuviera realmente para ir. Ya sabe cocinar, sabe lo de la estufa, sí lo voy a intentar. No sé si lo logre, pero de que lo voy a dejar sí lo voy a dejar“, explicó Leticia Calderón acerca de su hijo, quien llegará a los 18 años en febrero de 2023.

