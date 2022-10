Los expertos en marketing utilizan Facebook para promocionar suplementos peligrosos e ilegales

Consumer Reports encontró anuncios de productos que afirmaban tratar la diabetes o aumentar la capacidad cerebral dirigidos a usuarios vulnerables

By Kaveh Waddell

Según hallazgos de Consumer Reports, suplementos dietéticos peligrosos o ilegales se promocionan o anuncian regularmente en Facebook. Y en algunos casos, Facebook ofrece listas de productos de estos suplementos en su mercado.

Un ejemplo, un post de mayo de una tienda de suplementos en Alabama anuncia un somnífero que contiene fenibut, una sustancia potencialmente peligrosa que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) prohíbe a los fabricantes añadir a los suplementos dietéticos.

En otro, una serie de publicaciones de una página de Facebook que lleva una marca azul de “verificado” pregona las virtudes del consumo de consuelda, una planta de floración cuya venta para consumo oral es ilegal en los Estados Unidos porque puede contener sustancias que dañan el hígado.

Y si buscas “kratom” en Facebook Marketplace aparecen varios listados de productos, algunos con ofertas de envío gratuito. La Agencia Federal Antinarcóticos (DEA) incluye el kratom como una “droga preocupante”, y las pruebas de la FDA en 2019 encontraron niveles elevados de plomo y níquel en los productos de kratom, lo que advirtió que podría dejar a los usuarios a largo plazo con envenenamiento por metales pesados.

CR encontró estos ejemplos buscando en Facebook y en la biblioteca de anuncios públicos de Facebook. También utilizamos una herramienta de información llamada Citizen Browser, desarrollada por The Markup, una sala de redacción sin ánimo de lucro. La biblioteca de anuncios de Facebook muestra todos los anuncios que cualquier usuario podría ver, mientras que Citizen Browser ofrece una visión interna de lo que los usuarios reales ven en sus feeds.

Algunos de los contenidos que CR encontró en Facebook parecen violar las políticas de su empresa matriz, Meta. La plataforma no permite a los usuarios publicar contenidos que promuevan “medicamentos no médicos” ni comprar o vender medicamentos farmacéuticos.

También prohíbe los anuncios que promueven la venta o el uso de “sustancias inseguras”, incluidos los suplementos peligrosos. Sin embargo, no está claro qué se considera un suplemento inseguro. La política establece que las infracciones las determina la empresa “a su entera discreción”, pero señala a la consuelda como parte de un puñado de ejemplos de sustancias inseguras.

Un portavoz de Facebook dijo que los anuncios de kratom violaban las normas de la plataforma, pero que las publicaciones sobre consuelda y fenibut, que no eran anuncios pagados de Facebook, no lo hacían.

El miércoles, la mayoría de los anuncios de kratom habían desaparecido de Facebook Marketplace, pero al menos uno seguía apareciendo en la parte superior de una búsqueda.

Los anuncios se dirigen a usuarios vulnerables



Algunos anuncios de suplementos utilizan las herramientas de marketing de Facebook para dirigirse a grupos específicos de personas, según datos de Citizen Browser.

Un ejemplo de una empresa de suplementos llamada New Life USA, publica lo que parece una cura milagrosa para la diabetes. El anuncio dice: “Este paciente con diabetes tipo 2 acaba de comer una tarta de Walmart y no le ha provocado dolor de cabeza ni un pico en los niveles de azúcar”. 🤯 (Una versión alternativa, dirigida quizás a un público ligeramente diferente, sustituye el pastel de Walmart por un sándwich de Costco).

Ambas versiones, que los panelistas de Citizen Browser vieron a principios de este año, utilizaron las herramientas de segmentación de anuncios de Facebook para aparecer frente a personas que Facebook cree que están interesadas en la concientización sobre la diabetes. Los usuarios que hacían clic en los enlaces adjuntos terminaban en el sitio web de New Life, donde hasta hace poco podían comprar un “Paquete para revertir la diabetes” de $229.

Imágenes de publicidad de New Life USA Ads

Estos anuncios, que enlazaban con una “Presentación sobre la reversión de la diabetes”, estaban dirigidos a usuarios de Facebook interesados en la concientización sobre la diabetes.

Source: Citizen Browser

New Life USA retiró los anuncios de esos productos la semana pasada después del informe de CR de este artículo, pero los suplementos individuales del paquete todavía parecen estar disponibles en el sitio web de la empresa.

El director general de New Life, Richard Harrison, MD, dijo a CR que cree que las personas con diabetes deben seguir trabajando con sus médicos, pero también dice que deben “dejar la medicación”.

Los expertos médicos advierten que los suplementos comercializados para personas con diabetes son por lo general ineficaces en el mejor de los casos y perjudiciales en el peor.

Según los Institutos Nacionales de la Salud, unos pocos suplementos tienen “evidencias débiles de un posible beneficio”, pero para la mayoría de los suplementos, “no hay evidencias que apoyen un efecto beneficioso sobre la diabetes o sus complicaciones”. La FDA ha enviado cartas de advertencia en el pasado a empresas que comercializan suplementos con afirmaciones de que “curan, tratan, mitigan o previenen la diabetes”.

Preguntamos por los anuncios de New Life USA a Pieter Cohen, MD, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Harvard que estudia los suplementos y dijo: “Este ejemplo es realmente insidioso”.

“Que Facebook ponga esos anuncios delante de personas con diabetes es extremadamente problemático, porque no se ha demostrado que ningún suplemento ayude a las personas con la afección”, dice Cohen. “Si las personas recurren a estos suplementos no probados, es posible que no busquen atención de sus médicos o que decidan no tomar los medicamentos que han demostrado tener efectos positivos a largo plazo”.

En otro ejemplo de publicidad de suplementos hiperdirigida, una empresa llamada Healthycell promociona un “suplemento cerebral definitivo” con anuncios que dicen: “Los estudiantes confían en nosotros para aprobar sus exámenes”. Los anuncios enlazan con un producto “respaldado por la ciencia” de $59.95 llamado Focus + Recall.

Citizen Browser dijo que los anuncios de Healthycell, que nuestros panelistas vieron en marzo, se dirigían a usuarios de Facebook de hasta 18 años, además de a aquellos que están interesados en el campo de “mujeres en los campos de STEM”, una de las categorías de interés de Facebook. (STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Otros suplementos nootrópicos, productos que prometen aumentar la capacidad cerebral, se dirigen a personas interesadas en la neurociencia, la memoria o la forma física.

“Es problemático promover el uso de nootrópicos en los estudiantes o los jóvenes que se incorporan al mundo laboral”, afirma Cohen. “No hay pruebas de que cualquier cosa que se venda como nootrópico realmente te ayude a hacer un mejor trabajo o te ayude a pensar con más claridad”. (Hay una excepción, dice Cohen: la cafeína natural en dosis bajas puede mejorar la cognición en algunas personas).

Facebook dijo que los anuncios de New Life USA y Healthycell violaban sus políticas publicitarias, que no permiten a los vendedores promover o vender sustancias inseguras. Los anuncios de New Life dejaron de emitirse a principios de este año. Facebook retiró el anuncio de Healthycell después de que CR investigó al respecto.

En un correo electrónico, el director general de Healthycell, Douglas Giampapa, señaló a CR 3 pequeños estudios que insinuaban posibles beneficios cognitivos de algunos ingredientes del suplemento nootrópico Focus + Recall. Por ejemplo, un estudio realizado en 2008 por investigadores de Unilever en 27 personas sugirió que la cafeína y la L-teanina, dos ingredientes del producto Focus + Recall, son “beneficiosos para mejorar el rendimiento en tareas cognitivas exigentes” cuando se combinan.

Al preguntarle por los anuncios que CR encontró en Facebook, Giampapa dijo: “Aunque fabricamos nuestro suplemento Focus + Recall principalmente para adultos mayores, descubrimos que los estudiantes lo compraban como una alternativa saludable a las bebidas energéticas saturadas de azúcar y con grandes cantidades de cafeína”.

Facebook debería vigilar los anuncios de forma mucho más estricta para mantener la información o los productos potencialmente dañinos fuera de su plataforma, afirma la doctora Nathalie Maréchal, directora de políticas de Ranking Digital Rights, una organización sin ánimo de lucro que califica a las empresas tecnológicas según sus prácticas de moderación de contenidos y otros factores.

Maréchal también cree que la empresa debería ser más comunicativa sobre cómo modera los anuncios. En su “Big Tech Scorecard”, un informe que clasifica a las empresas de redes sociales en función de sus políticas de privacidad y libertad de expresión, su grupo criticó a la empresa matriz de Facebook, Meta, por no incluir la publicidad en sus informes anuales de transparencia.

Suplementos con incógnitas peligrosas

El hecho de que estos productos se encuentran fácilmente en Facebook, y en algunos casos se anuncian a personas que no están buscando suplementos activamente, es especialmente alarmante dados los muchos problemas conocidos con la forma en que los suplementos se comercializan y se venden en los Estados Unidos.

Cohen y otros investigadores han encontrado sustancias ilegales, no aprobadas o potencialmente dañinas en cientos de suplementos dietéticos, incluidos algunos nootrópicos. En un estudio publicado en agosto en la revista Clinical Toxicology, Cohen y 2 coautores encontraron que 7 suplementos de venta libre para potenciar la función cognitiva contenían centrofenoxina, un fármaco cuya venta no ha sido aprobada por la FDA en los Estados Unidos.

Y el mes pasado, una investigación publicada en la revista JAMA Network Open analizó 30 suplementos comercializados con la afirmación de “reforzamiento del sistema inmunitario”, todos los cuales se compraron en Amazon. De los 30, 17 tenían etiquetas inexactas, y 9 de esos productos mal etiquetados tenían componentes que no aparecían en absoluto en la etiqueta.

Anuncio de “Kratom” en Facebook Marketplace

Facebook retiró muchos de estos anuncios cuando CR investigó sobre ellos, pero al menos uno reapareció poco después. La DEA cataloga el kratom como una “droga preocupante”.

Source: Facebook Marketplace

Las propias pruebas de CR en 2019 encontraron que muchos suplementos populares de equinácea y cúrcuma contenían niveles elevados de plomo o bacterias.

Cuando tomas un suplemento, no siempre puedes saber con seguridad lo que contiene. En ocasiones, esas incógnitas son peligrosas. Alrededor de 23,000 visitas a la sala de emergencias al año son consecuencia de reacciones adversas a los suplementos, según un estudio de 2015 publicado en The New England Journal of Medicine, lo que provoca unas 2,150 hospitalizaciones al año.

Legalmente, los fabricantes de suplementos pueden hacer ciertas afirmaciones generales sobre sus productos, siempre y cuando no especifiquen que curan o previenen enfermedades. Solo los fabricantes de medicamentos pueden decir eso, cuando pueden demostrarlo. Por eso, a menudo verás suplementos que afirman “apoyar la función cerebral” o “promover niveles equilibrados de glucosa”.

La mayoría de las reclamaciones que CR encontró en Facebook entran en esta categoría permitida. Un popular suplemento nootrópico, por ejemplo, se comercializa como ayuda para promover la “potencia y el rendimiento cognitivos”. Pero otros, como los anuncios de New Life USA, pueden cruzar la línea al afirmar que los productos pueden “revertir la diabetes”.

En un estudio de hace una década sobre 127 suplementos destinados a la pérdida de peso y al apoyo del sistema inmunitario, la agencia central de la FDA encontró que, incluso cuando los fabricantes publicaban los tipos de afirmaciones que se les permitía hacer, esas vagas afirmaciones rara vez estaban respaldadas por pruebas suficientes y confiables.

Reglamentación laxa para los suplementos

La supervisión de los suplementos se divide entre la FDA y la Comisión Federal de Comercio (FTC). La FDA se ocupa de la seguridad y el etiquetado, mientras que la FTC controla la publicidad.

Pero la FDA no regula los suplementos como regula los medicamentos. Los suplementos se tratan de forma más parecida a los alimentos, por lo que los fabricantes no tienen que cumplir las rigurosas normas que aplican a las empresas farmacéuticas.

Una encuesta de Consumer Reports representativa a nivel nacional, realizada con 3,070 adultos estadounidenses en el verano de 2022, reveló que aproximadamente 3/4 partes de los estadounidenses toman suplementos al menos una vez a la semana. La encuesta también reveló que alrededor de un tercio pensaba erróneamente que es cierto o casi cierto que la FDA comprueba la seguridad de los suplementos, y una 1/4 parte dijo que no sabía nada al respecto.

De hecho, la legislación bipartidista propuesta en el Congreso la primavera pasada daría a la FDA cierta supervisión adicional. El proyecto de ley exigirá a los fabricantes que informen a la FDA de todos los suplementos que produzcan y del contenido exacto de esos productos. La FDA pondría entonces esa información a disposición del público. En una encuesta de 2019, Pew encontró que el 95 % de las personas que usaron suplementos dijeron que apoyarían las reglas que requerirían que los fabricantes reportaran esta información a la FDA.

“En la actualidad, la FDA no tiene una forma sistemática de saber qué suplementos dietéticos hay en el mercado, cuándo se introducen nuevos productos ni qué contienen, incluso si contienen ingredientes contra los que hemos actuado previamente”, dice Courtney Rhodes, una portavoz de la FDA. Si los suplementos estuvieran obligados a figurar en la lista de la agencia, dice Rhodes, esta podría tomar medidas contra los nuevos productos que tuvieran ingredientes ilegales.

Pero el proyecto de ley no otorga a la FDA nuevas competencias para regular los suplementos. Algunos defensores de los consumidores y expertos médicos, entre ellos Cohen, de Harvard, piden normas que den a la FDA herramientas para verificar las comunicaciones de los fabricantes de suplementos a la base de datos de suplementos propuesta, o que reduzcan los tipos de afirmaciones que las empresas pueden hacer sin aportar pruebas.

“El Congreso debería reforzar directamente la autoridad de la FDA para bloquear y eliminar los suplementos peligrosos e ilegales antes de que se pongan a la venta en línea o a disposición en las tiendas minoristas”, afirma Chuck Bell, director de programas de defensa de CR. “Con más de 85,000 suplementos en el mercado y miles más que se añaden cada año, la FDA tiene que mejorar la seguridad de estos productos. De lo contrario, seguiremos teniendo un mercado plagado de productos que contienen ingredientes ilegales y fármacos con receta”.

La FTC se negó a comentar las conclusiones de CR.

Por el momento, los suplementos siguen sin estar regulados, lo que significa que sigue recayendo en ti la responsabilidad de consumirlos.

Si compras suplementos en una tienda de conveniencia, probablemente no recibirás mucha ayuda de los farmacéuticos u otros empleados. Cuando CR envió a compradores secretos a 34 tiendas, entre las que se encontraban Costco, Walmart, Target, Walgreens, CVS, GNC y The Vitamin Shoppe, los trabajadores de estas tiendas por lo general no estaban familiarizados con los riesgos potenciales de tomar suplementos, y no les advirtieron sobre peligros como las interacciones con los medicamentos.

En su lugar, puedes buscar sellos de organizaciones que comprueban los suplementos, como UL Solutions, ConsumerLab.com, NSF International y U.S. Pharmacopeia (USP). Estos sellos verifican que un suplemento contiene realmente los ingredientes que declaran en la etiqueta. Pero eso no significa que los ingredientes no te pongan en riesgo de sufrir efectos secundarios graves.

Definitivamente, debes evitar un suplemento que tenga cualquiera de estos 15 ingredientes peligrosos.

En general, CR recomienda consultar con tu médico antes de probar nuevos suplementos y buscar información sobre ellos en fuentes oficiales como MedlinePlus.gov de los Institutos Nacionales de Salud.

