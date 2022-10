Cómo presentar una reclamación a tu seguro de propietario de vivienda después de una tormenta

Sigue estos consejos para asegurarte de obtener lo que te corresponde

Un hombre se detiene frente a su casa mientras un arroyo se desborda por las inundaciones después del paso del huracán Ian en Kissimmee, Florida.

By Tobie Stanger

Una vez que estás fuera de peligro después de sufrir una gran tormenta, comienza el duro trabajo de restaurar tu hogar -y tu vida-. Y cuanto antes te comuniques con aquellos que pueden ofrecerte ayuda, más pronto se aliviará la situación.

Ponte en contacto con tu aseguradora

Tu primer paso: comunícate con tu agente de seguros para propietarios de viviendas. Tu póliza requiere que presentes un reclamo de manera oportuna, y eso comienza con comunicarse con la aseguradora. Ese contacto también puede ayudarte a obtener ayuda financiera de inmediato, más allá de la asistencia que ofrecen las agencias no gubernamentales, tu estado o el gobierno federal.

Muchas víctimas desplazadas por el huracán Ian, por ejemplo, podrían obtener el dinero de sus compañías de seguros de propietarios de viviendas de inmediato, sin el papeleo habitual, para así ayudarles con el costo de comenzar su vida en otros lugares. Esa cobertura, estándar en la mayoría de las pólizas de propietarios e inquilinos, se denomina seguro de gastos de subsistencia adicionales (ALE, por sus siglas en inglés). Después de los grandes desastres recientes, la mayoría de las compañías de seguros para propietarios de viviendas no han solicitado la documentación de los daños a la vivienda antes de enviar los cheques iniciales a los titulares de pólizas, dice Michael Barry, portavoz del Instituto de Información de Seguros, un grupo de la industria.

“Algunas aseguradoras pueden solicitar pruebas de que una casa no es habitable, pero son una minoría según lo que he visto”, dice Barry.

Eventualmente tendrás que documentar el daño, pero mientras tanto, ALE puede ayudarte a cubrir costos como alojamiento temporal, comidas en restaurantes, lavandería, gastos adicionales de transporte y alojamiento de mascotas. También puede ayudar con los gastos cuando estás desplazado debido a las órdenes de evacuación obligatorias, incluso si tu propia casa es accesible y está bien para vivir.

Además de ALE, normalmente deberás documentar los daños de tu propiedad para iniciar una visita de un perito (el profesional que evalúa los costos de reparación, restauración o reconstrucción). Si no puedes acceder a tu propiedad, podría valer la pena ponerse en contacto con tu aseguradora para ver si está utilizando drones para realizar evaluaciones iniciales de daños. Eso podría ayudar a acelerar el proceso.

Haz el trabajo provisional

La aseguradora puede aconsejarte sobre las reparaciones que debes hacer de inmediato para que tu hogar sea habitable o para evitar daños mayores.

Por ejemplo, si necesitas un fontanero para cerrar las tuberías de agua, consulta la junta de licencias de tu estado para encontrar uno que tenga licencia.

Independientemente de dónde sea el fontanero, consulta el Better Business Bureau de esa región para obtener quejas y otra información. También puedes encontrar testimonios locales en sitios web de revisión de servicios al consumidor.

Incluso si la aseguradora te envía un cheque de inmediato para cubrir ese trabajo de emergencia, es posible que primero tengas que pagar la factura. De cualquier manera, guarda los recibos que luego puedas presentar con tu reclamación.

Obtén los detalles de tu cobertura

Cuando te comuniques con tu agente o compañía de seguros, averigua qué está cubierto en tu póliza. Probablemente también puedas encontrar esta información en tu cuenta del sitio web de la aseguradora.

Una póliza de seguro estándar para propietarios de viviendas cubre los daños a la estructura de la vivienda, así como a los bienes personales, menos un deducible. La cantidad que te paguen dependerá del tipo de cobertura que tengas. La cobertura de “costo de reemplazo” debe pagar el costo de reparar o reemplazar en tu hogar cualquier artículo perdido o dañado a los precios de hoy, sin tener en cuenta la depreciación de los artículos originales. La cobertura de “valor real en efectivo” te pagará el valor de tu casa y los artículos dañados en su interior, después de que se haya tenido en cuenta la depreciación.

Reclamación de pequeñas pérdidas relacionadas con el agua

Por lo general, CR aconseja evitar presentar reclamos por pérdidas que parezcan menos costosas que el valor del deducible. Esto se debe a que, si luego presentas otros reclamos, la aseguradora podría decidir que estás informando de demasiados incidentes y aumentar tu prima, o incluso negarse a renovar tu póliza.

Pero puede haber excepciones después de algunas tormentas. Con los daños causados ​​por el agua, las pequeñas manchas en una pared o techo podrían reflejar un problema más grande detrás de la placa de yeso, dice Amber Mostyn, una abogada de Houston que representa a los consumidores que tratan con las aseguradoras. “Reportar estas manchas muestra que lo has reportado de la manera correcta”, dice ella. “Y si encuentras algo más tarde, se podría sumar por encima del deducible”.

Prepárate para el perito

La compañía de seguros asignará un perito, quien evaluará los daños y presentará un presupuesto para tu revisión. Desde el comienzo de la pandemia, los peritos han estado haciendo cada vez más su trabajo de forma remota, comunicándose a través de herramientas de teléfonos inteligentes como FaceTime, Google Meet y Skype, y aceptando videos y fotos directamente desde los teléfonos de los asegurados.

Durante la cita, el perito puede pedirte que camines de una habitación a otra grabando un video con tu teléfono, describiendo el daño y mostrándolo en contexto y escala al acercar y alejar.

Pero si no te sientes cómodo reuniéndote virtualmente, o si el daño parece ser considerable y grave, puedes pedir a la aseguradora que haga que un perito vaya a tu casa.

Si ese es el caso, pídele a la compañía de seguros el nombre del perito antes de tu cita, luego solicita una identificación antes de dejar que la persona pase a tu hogar.

Independientemente de si la visita de tu perito se realiza virtualmente o en persona, es útil hacer una lista de los artículos que se destruyeron o necesitan reparación. Incluye la cantidad que pagaste por ellos y reúne todos los recibos que puedas encontrar.

Luego puedes informar de más daños que descubras después de la cita con el perito. Según la póliza, un reclamo puede permanecer abierto, y puede recibir una compensación adicional, durante muchos meses después del informe inicial.

Documenta todas tus transacciones

Después de la cita con el perito, permanece en contacto con él por correo electrónico o mensaje de texto para que tengas una copia de seguridad de todas tus comunicaciones. Toma notas sobre citas perdidas, llamadas telefónicas no devueltas, lo que discutieron e incluso si el perito fue grosero. Si bien es probable que no necesites esta información, te resultará útil si tienes que resolver algún desacuerdo en los tribunales.

Haz copias de todos los documentos, incluido todo lo que le des al perito, como puede ser tu lista de bienes perdidos o dañados. Si el perito te aconseja que hagas reparaciones, obten ese permiso por escrito.

En una situación de emergencia, el primer perito puede ser reemplazado por uno nuevo durante el proceso de reclamo, por lo que tener correspondencia por escrito podría serte muy útil.

Discutir exclusiones o límites en tu póliza

Después del encuentro, el perito o un representante de la compañía puede darte una mejor idea de lo que la aseguradora pretende pagar por la reclamación completa. Si tu aseguradora sostiene que tu póliza no cubre todos los daños o si cree que la compensación es demasiado baja, pídele al representante de la aseguradora que te explique por escrito cómo llegó a la estimación total. El representante también debe incluir cualquier motivo por el cual ciertos artículos no están cubiertos y si existen límites de cobertura.

Si tienes un trabajo personalizado en tu casa, es posible que un perito no sepa cómo estimar correctamente el valor. Obtén un presupuesto externo de un contratista.

Si crees que la redacción de la póliza es engañosa, comunícate con un abogado de demandantes local que se especialice en derecho de seguros. La Federación de Consumidores de América (Consumer Federation of America) dice que los tribunales normalmente han fallado a favor de los asegurados en las ambigüedades de las pólizas. Presenta una queja ante el departamento de seguros de tu estado.

Considera contratar a un perito público

Si tienes una reclamación muy grande, es posible que quieras recurrir a un perito público, una persona que trabaja en tu nombre y te representa durante el proceso. Pero ten cuidado con las tarifas. En algunos estados, los honorarios de un perito público tienen un tope, generalmente del 10 al 12 por ciento del pago del seguro. En otros estados no hay límites porcentuales, o los peritos cobran una tarifa fija o por hora.

En Florida, los peritos públicos pueden cobrar hasta un 20 por ciento, pero solo en áreas que no han sido declaradas áreas de desastre federal. “Cualquier reclamo en Florida relacionado con el huracán Ian tendrá un tope del 10 por ciento”, dice Brian Goodman, abogado general de la Asociación Nacional de Ajustadores de Seguros Públicos.

Puedes consultar el sitio web de NAPIA para encontrar un perito público. Pídele a cualquier candidato referencias de clientes anteriores y mira si tienen varios años de experiencia y una licencia estatal donde sea necesario.

Hay cuatro estados donde no existe una licencia: Alabama, Alaska, Arkansas y Dakota del Sur. “En esos cuatro estados, tiene sentido consultar con un abogado que trabaja con víctimas de catástrofes para que te ponga en contacto con un perito público de buena reputación”, aconseja Goodman.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.