Brenda Kellerman: El emotivo baile dedicado a Dante, su bebé que falleció con solo 3 meses

Uno de los momentos más dolorosos, tristes y a la vez con una gran enseñanza de entereza, en la segunda gala de ‘Mira Quién Baila All Stars’, fue el que se vivió cuando a Brenda Kellerman le dedicó su baile a su familia: su esposo Ferdinando Valencia, Tadeo, el hermanito de este, Dante, su bebé que falleció con tan solo 3 meses.

Como te contamos, en la noche de ‘Tributo a Los Grandes’, a Brenda le tocó homenajear a Juan Gabriel con uno de los temas más emblemáticos, ‘Abrázame Muy Fuerte’… No sabemos si la producción lo pensó o fue casualidad, pero esa canción marcó una época muy difícil en la vida de la presentadora y actriz: la lucha de Dante por vivir y su pronto fallecimiento.

Como todos sabemos y ella misma contó en el show, en el 2018 Brenda y Ferdinando reciben la noticia de que tendrán gemelos. Al nacer, aunque todo parecía perfecto y ella asegura que escuchó llorar a sus dos bebés, los médicos le dijeron que Dante, presentaba un problema médico: meningitis.

Brenda, quien por un lado trataba de cuidar a Tadeo, se la pasaba en el hospital acompañando a Dante a luchar por su vida, pero el pequeño no sobrevivió y con ello se abrió el dolor más grande en la vida de Brenda y Ferdinando, ese que sigue aunque hayan aprendido a vivir con el.

Brenda Kellerman le dedica el baile a su hijo fallecido. Foto: TelevisaUnivision

En esta segunda gala, Brenda bailó este contemporáneo con el corazón sangrando en su mano, dejó todo en la pista y a los presentes llorando junto a ella. Como te contamos, los jueces, Roselyn Sánchez Paulina Rubio e Isaac Hernández, no pudieron más que agradecerle su valentía, y tanto Chiquinquirá Delgado, presentadora del reality de Univision, como su esposo, Ferdinando, se entrelazaron en un abrazo como la canción: fuerte.

Brenda Kellerman y Fernandino Valencia se abrazan emocionados. Foto: TelevisaUnivision

Con una entereza admirable, Brenda, quien pensó que no podría hacerlo, por lo menos no hasta el final, se llenó de fuerza y por los tres hombres de su vida: Ferdinando y Tadeo, y Dante que la cuida desde otro plano, se lució en la pista de ‘Mira Quién baila All Stars‘.

MIRA AQUÍ EL EMOTIVO BAILE DE BRENDA:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Mira Quién Baila All Stars: Gabriel Coronel tuvo que abandonar la competencia

•Mira Quién Baila vs Exatlón USA: ¿A quién prefirió el público?

•Mira Quién Baila All Stars 2022: Todo lo que pasó en la primera gala y tragedia de Gabriel Coronel