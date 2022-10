Karim Benzema homenajeó al rapero estadounidense Tupac en la gala del Balón de Oro

Este lunes el delantero francés Karim Benzema recibió el tan ansiado Balón de Oro que lo acredita como el mejor jugador del mundo en la temporada 2021-2022. El ariete llegó al Théâtre du Châtelet de París con un oufit que daría de qué hablar por su similitud con uno utilizado por el rapero estadounidense Tupac, ídolo del atacante del Real Madrid.

La admiración de Benzema por el icono musical es bien conocida desde hace tiempo. Por lo que para esta ocasión especial en su carrera decidió vestir un traje que se asemeja a uno utilizado por el también actor en una gala musical.

Con un flux negro, camisa blanca, una especie de corbatín negro anudado al cuello, pantalón y zapatos negros y unos lentes pequeños, redondos y dorados, Benzema se presentó en la alfombra roja del Teatro Chatelet de París, en su natal Francia.

Benzema es un amante del hip hop y el rap. A través de sus redes sociales es habitual verlo publicar canciones o fotos de míticos personajes del género, pero sin duda el que más ha destacado ha sido Tupac.

A mediados del mes de julio cuando la llegada de Kylian Mbappé no se terminó de concretar por el Real Madrid y el francés terminó quedándose en el París Saint-Germain (PSG), Karim uso una foto en la que salía el rapero junto a uno de los amigos que lo traicionó antes de ser asesinado a tiros en 1996.

La historia de Karim Benzema en IG:



Es Tupac, fue un rapero y actor que fue traicionado por sus amigos hasta el punto de sufrir un tiroteo. pic.twitter.com/qHLxRw9TKY — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) May 21, 2022

Cuando fue cuestionado por este asunto justo antes de la final de Champions en París que terminaría ganando el Real Madrid ante el Liverpool, Benzema respondió lo que ya en varias ocasiones había confesado: su admiración por Tupac.

“No es una historia de traición. En mi Instagram tengo quince fotos de Tupac, no es nada que ver con el fútbol, son cosas de internet y estoy en la realidad”, explicó. View this post on Instagram A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema)

Benzema se convirtió en el primer francés en ganar este premio luego de Zinedine Zidane en 1998 y el jugador número 45 en hacerse con el Balón de Oro. Sus 44 goles entre liga (27), Supercopa de España (2) y Champions League (15) valieron para que el club blanco se hiciera con los títulos y se catapultara como el jugador más determinante de la temporada.

