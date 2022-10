Murió la real “Mama Coco”, la abuelita que inspiró el personaje de la película de Disney “Coco”

María Salud Ramírez Caballero, la abuelita que sirvió de inspiración para el personaje del que parte toda la historia de la afamada película mexicana Disney, Coco, murió a los 109 años. Consideraba como la real “Mama Coco” se habría logrado ganar el cariño de millones de personas en el mundo entero.

La señora María Caballero nació en Michoacán y ahí falleció en un lugar llamado Santa Fe de la Laguna. Se cree que murió de causas naturales y por obviamente cuestiones de la edad. Pero hasta el momento de cierre de esta nota, no se han ofrecido detalles. Sin embargo, el mundo entero ha hecho viral la foto de la abuelita y real “Mama Coco” y la del dibujo animado de la película de Disney Pixar, Coco, la cual inspiró. Lamento profundamente el fallecimiento de Doña María Salud Ramírez Caballero, “Mamá Coco”, mujer incansable y ejemplo de vida, quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo. Mis oraciones para su descanso y para que su familia encuentre resignación— ROBERTO MONROY G (@robertomonroy1) October 16, 2022

A María Salud Ramírez Caballero la comenzaron a llamar también “Mama Coco”, quien fue interpretada en la voz de Ana Ofelia Murguia para la película. La propia familia de Caballero dijo que un equipo de Pixar vivió con ellos durante un tiempo para aprender todos los movimiento de la abuelita que inspiró el personaje “Mama Coco”. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Hoy sus hijos, nietos y bisnietos la recuerdan como la mujer que marcará por siempre y, a través de una hermosa película que habla de la tradición del Día de Muertos en México, la vida de muchos niños. Sin duda, un mensaje de unión familiar que sigue conmoviendo a miles.

