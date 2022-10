Revelan el pequeño detalle que provocó la eliminación de Los Angeles Dodgers frente a los Padres de San Diego

A pesar de haber ganado el primero de la Serie Divisional de los Playoffs de la MLB ante los Padres de San Diego, los Angeles Dodgers encadenaron tres derrotas en fila y se quedaron fuera de la postemporada 2022. En el último juego los de Bob Melvin vinieron de atrás y se llevaron el partido por marcador de 5-3.

Ese encuentro se definiría por un pequeño detalle en la séptima entrada que le costaría muy caro a los Dodgers. Así lo reveló su entrenador Dave Roberts en rueda de prensa.

¿Qué pasó?

A Tyler Anderson le pasó lo mismo que Clayton Kershaw en el segundo partido: se fue sin decisión tras lanzar cinco innings. El relevo lo cogió Chris Martín con el conjunto angelino tres carreras por cero dominando las acciones. Posteriormente, las cosas se complicaron en el montículo para Tommy Kahnle, al que anotaron una carrera y dejó el juego con hombres en primera y segunda sin outs.

El panorama obligó a la entrada de Yency Almonte, que llegó para apagar el incendio, pero dos hits acabarían con la esperanza e igualaría las acciones a tres. Fue ahí donde llegó el error que le costaría la eliminación a los Dodgers, justo en el turno al bate de Jake Cronenworth.

Almonte recibió una precisa instrucción de lanzar a primera base para mantener pegado al corredor y dar tiempo a que Alex Vesia terminara el calentamiento en el bullpen. Sin embargo, la seña no llegó de forma correcta y el pitcher se aventuró a lanzarle a Cronenworth y dejó la cuenta en una bola y cero strikes.

Fue ahí cuando Dave Roberts hizo la sustitución, pero Vesia igual recibiría el hit que remolcaría las dos carreras con las que los Padres voltearon el marcador y eliminaron al conjunto californiano.

Explicación oficial

En la conferencia de prensa posterior al partido, Dave Roberts hizo balance sobre el encuentro y la serie. Fue ahí donde reveló este pequeño error que derivó en la ofensiva de remontada de los Padres. “Fallamos un lanzamiento para ganar un poco de tiempo, por lo que Alex Vesia heredó un conteo de 1-0 y todavía me gustó el enfrentamiento allí mismo. Cronenworth puso un buen swing”.

Esto sería ratificado por el receptor de los Dodgers, Will Smith. “Pero de alguna manera la seña no llegó allí. No sé si lo arruiné. No sé si la banca lo arruinó. ¿Quién sabe?”. Gracias a esta victoria, los Padres de San Diego enfrentarán a los Phillies de Philadelphia.

