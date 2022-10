Derby de El Tráfico es el plato fuerte de los Playoffs de la MLS: horarios, fechas y estadios de todos los juegos

Foto: MLS IT / LA Galaxy / Cortesía

Los Playoffs de la Major League Soccer siguen con su andar en Estados Unidos, y tras saber cuales son los integrantes que le darán vida en la Semifinales de cada Conferencia podemos ver como es que tendremos grandes partidos, en donde el Derby de El Tráfico se coloca como el juego más importante de una mesa de juegazos.

El partido entre LAFC y LA Galaxy es sin duda el que más llama la atención, esto motivado al choque de dos mexicanos importantes en Estados Unidos, Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández, elementos que buscarán buscarán dar un paso al frente para así seguir en busca de cumplir el objetivo de su institución, alzar el título de la MLS.

El cotejo se realizará el jueves 20 de octubre en el Estadio: Banc Of California Stadium, casa de LAFC, a las 10:00 PM (ET). El conjunto local llega con una semana de descanso, mientras que ‘Chicharito’ y compañía tuvo que jugar ante Nashville la semana pasada.

Austin FC ante FC Dallas será otro de los duelos que tendrá esta postemporada de la MLS, en el que podemos ver como el conjunto de Dallas, con ayuda de Jesús Ferreira y Paul Arriola, buscará seguir con el sueño del recién inscrito Austin.

El partido se jugará en el Q2 Stadium el venidero domingo 23 de octubre a las 8:00 PM (ET), en lo que será el juego último juego para la Conferencia Oeste, al menos en esta fase.

En la otra cara de la moneda, en el Este, encontramos a Philadelphia Union vs. FC Cincinnati. En este caso, el equipo de Philadelphia llega como uno de los mejores equipos, esto gracias a su delantera intratable conformada por Julián Carranza y Daniel Gázdag, pero no lo tendrá fácil, pues jugará ante el equipo que eliminó a New York Red Bull, uno de los equipos importantes que estaba en la mesa por el trofeo.

Este partido llegará a nuestras vidas el próximo jueves 20 de octubre a las 8:00 PM (ET) y las acciones de dicho duelo se realizarán en el estadio Subaru Park, casa del conjunto de Philadelphia.

Para finalizar, Montréal y New York City será el último duelo que vivirán los Playoffs. Canadienses y neoyorquinos jugarán el domingo 23 de octubre en el Saputo Stadium a la1:00 PM (ET) para así ser uno de los clasificados a la siguiente ronda de la postemporada realizada en Estados Unidos.

También te puede interesar

–Gonzalo Higuaín se despide del fútbol al caer eliminado con el Inter Miami a manos del New York City en la MLS

–Javier ‘Chicharito’ Hernández es el mexicano que más dinero recibe dentro de la MLS y del LA Galaxy

–“Creo que ya encontramos el sistema”: Javier ‘Chicharito’ Hernández ya piensa en ‘El Tráfico’ ante LAFC de Carlos Vela