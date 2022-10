Gonzalo Higuaín se despide del fútbol al caer eliminado con el Inter Miami a manos del New York City en la MLS

Tras un anuncio dado por Gonzalo Higuaín de su retiro tras la finalización de esta campaña en la Major League Soccer, esto ha llegado a nuestras vidas, motivado a que el Inter Miami del argentino quedó eliminado a manos del New York City en los Playoffs.

El equipo de New York se valió de los goles de Gabriel Pereira, Maxi Móralez y uno más de Héber para así imponerse 3-0 ante el equipo que se despidió de una de sus figuras, el ’10’ argentino que poco pudo hacer para que su cuadro siguiera con vida en la postemporada de la MLS.

Pero no antes de darle un pequeño susto al equipo de neoyorquino, pues al 22′, Higuaín, mandó el balón al fondo de las redes tras recibir un pase en profundidad y con un toque magistral vencer al arquero rival. No obstante, el gol no subió al marcador por un claro fuera de lugar.

Desde ese momento en adelante toda la balanza se inclinó para los locales, quienes vio como Santiago Rodríguez asistió a Gabriel Pereira, quien mandó la redonda al ángulo para hacer el 1-0 al minuto 63.

Luego, el mismo Rodríguez colocó su segunda asistencia del partido, esta vez de taco, para así habilitar a Maxi Móralez quien no falló y con un toque de derecha puso el 2-0 al ingresar el balón por lo bajo.

Al 92, llegó un tercer gol que hizo que el City Field celebrara la clasificación a la siguiente ronda de los Playoffs. Héber con una definición venció al arquero rival que vio como un defensor habilitó al delantero del cuadro rival.

